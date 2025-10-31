MENOY

ΥΓΕΙΑ

Οδηγίες για τον μητρικό θηλασμό από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Η φετινή Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού(1–7 Νοεμβρίου) 2025 , με θέμα «Προτεραιότητα στον θηλασμό – Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υποστήριξης», αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του μητρικού θηλασμού, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο για την υγεία του παιδιού και της μητέρας, αλλά και μακροπρόθεσμη επένδυση για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Βίντεο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τις οδηγίες για τον μητρικό θηλασμό:

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δίνει έμφαση στην προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού, ευαισθητοποιώντας οικογένειες και κοινότητες, μέσα από ανοιχτές δράσεις της Κινητής Ομάδας Υγείας και στοχευμένεςενημερωτικές συναντήσεις στους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς στην Αττική και στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων ΕΕΣ.

Στόχος των δράσεων είναι να ενισχυθείο θηλασμός ως συλλογική ευθύνη, πέρα από ατομική επιλογή της μητέρας, ώστε όλες οι γυναίκες να μπορούν να θηλάσουν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια, μέσα σε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υποστηρίζει ότι η γνώση από μόνη της, δεν αρκεί.

Απαιτούνται ολοκληρωμένα υποστηρικτικά συστήματα – στην υγεία, στην κοινότητα και στον χώρο εργασίας – που θα επιτρέπουν στη μητέρα να θηλάζει με ασφάλεια, όσο επιθυμεί.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς ο μητρικός θηλασμός συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και προάγει ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

