Ο Νο1 ξηρός καρπός για αντιγήρανση και μακροζωία

Αν ψάχνεις το απόλυτο μυστικό αντιγήρανσης και μακροζωίας, ίσως θα ‘πρεπε ξεκινήσεις να ρίχνεις μια πιο προσεκτική ματιά στο πιάτο σου. Η διατροφή παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υγεία και την όψη της επιδερμίδας σου και οι ξηροί καρποί είναι από τους καλύτερους συμμάχους σου. Αν έπρεπε, όμως, να διαλέξουμε μόνο έναν, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: τα καρύδια!

Γιατί τα καρύδια είναι το απόλυτο superfood για αντιγήρανση και μακροζωία;



Τα καρύδια είναι μια πραγματική διατροφική βόμβα για την αντιγήρανση, κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο! Σύμφωνα με σχετικές επιστημονικές έρευνες τα καρύδια, είναι:



Πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Τα καλά λιπαρά τους βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας και καταπολεμούν τη φλεγμονή που οδηγεί σε πρόωρη γήρανση.



Γεμάτα αντιοξειδωτικά: Περιέχουν πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε και σελήνιο, που προστατεύουν τα κύτταρά σου από τις ελεύθερες ρίζες και τις φθορές του χρόνου.



Ενίσχυση παραγωγής κολλαγόνου: Ο χαλκός και ο ψευδάργυρος που περιέχουν συμβάλλουν στη σύνθεση του κολλαγόνου, κρατώντας την επιδερμίδα σφριγηλή.



Βελτίωση ενυδάτωσης: Τα καλά λιπαρά και τα μέταλλα βοηθούν στην αποκατάσταση του φυσικού φραγμού της επιδερμίδας, διατηρώντας την απαλή και λαμπερή.



Πώς να βάλεις τα καρύδια στη διατροφή σου χωρίς να βαρεθείς;



Αν και τα καρύδια είναι ένα εύκολο και γρήγορο σνακ που μπορείς να απολαύσεις ανά πάσα στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεσαι και τα τρως μόνο σκέτα. Δες μερικούς τρόπους για να τα εντάξεις έξυπνα στο καθημερινό σου διατροφικό πλάνο:

Στο πρωινό σου: Ρίξε μερικά καρύδια στο γιαούρτι σου μαζί με μέλι και φρούτα.

Σε σαλάτες: Πρόσθεσέ τα ψιλοκομμένα σε πράσινες σαλάτες για extra crunch.

Σε smoothies: Δώσε μια boost πρωτεΐνης και καλών λιπαρών στο smoothie σου με μια χούφτα καρύδια.

Σε σπιτικές μπάρες ενέργειας: Ανακάτεψέ τα με χουρμάδες και βρώμη για υγιεινά σνακ.

Σε σάλτσες και dressings: Λιώσε τα και πρόσθεσέ τα σε pesto ή βινεγκρέτ για πιο πλούσια γεύση.



Ομορφιά και αντιγήρανση που ξεκινάει από μέσα σου

Η διατροφή είναι το Α και το Ω στην αντιγήρανση και τη μακροζωία. Ό,τι τρως, επηρεάζει την όψη σου περισσότερο από οποιαδήποτε κρέμα. Τα καρύδια είναι ένα από τα ισχυρότερα φυσικά όπλα σου στη μάχη με τον χρόνο. Ενσωμάτωσέ τα στο καθημερινό σου διατροφικό πρόγραμμα και απόλαυσε στο μέγιστο τα οφέλη τους στην υγεία και την ομορφιά.

Πηγή: ladylike.gr