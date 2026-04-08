MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα βρεφικού γάλακτος λόγω υπέρβασης του ορίου της τοξίνης cereulide

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας βρεφικού γάλακτος ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (08/04).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ, πρόκειται για το προϊόν βρεφικού γάλακτος, ALMIRON PROFUTURA 1, παρτίδα 111572333, με ημερομηνία λήξης 5 Νοεμβρίου 2027.

Η απόφαση ελήφθη μετά από ενημέρωση της εταιρείας Numil Hellas (εταιρεία διακίνησης προϊόντων διατροφής, Ελλάδα), καθώς σε εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου της τοξίνης cereulide.

Το όριο έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA-οργανισμός αξιολόγησης τροφίμων, Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

“ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 111572333 με ημερομηνία λήξης 5/11/2027 του βρεφικού γάλακτος ALMIRON PROFUTURA 1, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ λόγω υπέρβασης του ορίου της τοξίνης cereulide από το όριο που έχει καθορίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης Τροφίμων (EFSA), κατόπιν εργαστηριακής ανάλυσης.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν”.

ΕΟΦ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

