Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα συμπληρώματος διατροφής – Διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα ζυμών και μυκήτων

Φωτογραφία: Intime
Σε μία ακόμη ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας συμπληρώματος διατροφής προχώρησε ο ΕΟΦ, καθώς σε αυτήν εντοπίστηκαν αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας.

Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά την παρτίδα Χ0210 του προϊόντος συμπληρώματος διατροφής PREVENT FLU INOPLUS (γεύση πορτοκάλι, λήξη 10/2027), στην οποία, σύμφωνα με εργαστηριακούς ελέγχους του ΕΟΦ, καταγράφηκαν αυξημένα επίπεδα ζυμών και μυκήτων.

Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν καλείται να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρσή του από την αγορά.

Αναλυτικά η απόφαση του ΕΟΦ:

«Αποφασίζουμε την ανάκληση της παρτίδας Χ0210 του συμπληρώματος διατροφής PREVENT FLU INOPLUS (Με γεύση πορτοκάλι), με ημ. Λήξης 10/27 λόγω του ότι τα αποτελέσματα των Δοκιμών/Αναλύσεων του εργαστηρίου του ΕΟΦ δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος όσον αφορά στο συνολικό αριθμό ζυμών και μυκήτων.

Η εταιρεία INOPLUS BY NATURE που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρει από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

Πηγή: iatropedia.gr

