Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα γνωστού αντιπηκτικού φαρμάκου

Φωτογραφία: Pixabay
Σε ακόμα μία ανάκληση προϊόντος, αυτή τη φορά μίας παρτίδας από γνωστό αντιπηκτικό φάρμακο, προχώρησε ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), επειδή διαπιστώθηκε σε ελέγχους ότι οι προσμίξεις του βρίσκονται εκτός προδιαγραφών.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, πρόκειται για το φάρμακο Rivaroxaban tablets 20mg με αριθμό παρτίδας 8211799 και ημερομηνία λήξης 06/2028.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η απόφασή του ελήφθη για προληπτικούς λόγους, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Η εταιρεία Viatris Hellas, που παρασκευάζει το φάρμακο, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: iatropedia.gr

