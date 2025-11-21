Ο αποκλεισμός ενός ενζύμου μπορεί να σπάσει τη σύνδεση μεταξύ αλκοόλ και ηπατικής νόσου

Το αλκοόλ παρεμβαίνει στον μεταβολισμό του σακχάρου, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο που τροφοδοτεί τον εθισμό και την ηπατική βλάβη.

Επιστήμονες εντόπισαν μια απροσδόκητη σύνδεση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο το σώμα επεξεργάζεται τη ζάχαρη και τον εθισμό στο αλκοόλ. Αυτή η σύνδεση υποδεικνύει επίσης έναν πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο για τη θεραπεία της ηπατικής νόσου που σχετίζεται με το αλκοόλ και της διαταραχής χρήσης αλκοόλ.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Metabolism από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Anschutz αναφέρει ότι το αλκοόλ ενεργοποιεί μια μεταβολική οδό που προκαλεί την εσωτερική παραγωγή φρουκτόζης από το σώμα. Η φρουκτόζη είναι το ίδιο σάκχαρο που βρίσκεται σε πολλά τρόφιμα και ποτά. Αυτή η εσωτερική παραγωγή βασίζεται σε ένα ένζυμο που ονομάζεται φρουκτοκινάση (KHK), το οποίο φαίνεται να ενισχύει τη συμπεριφορά αναζήτησης αλκοόλ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βλάβη του ήπατος.

Ο αποκλεισμός της φρουκτοκινάσης μειώνει την κατανάλωση αλκοόλ και την ηπατική βλάβη

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι τα ζώα που δεν είχαν το ένζυμο φρουκτοκινάση είχαν αισθητά μειωμένο ενδιαφέρον για το αλκοόλ. Κατανάλωναν λιγότερο σε εθελοντικές δοκιμές κατανάλωσης αλκοόλ, είχαν διαφορετική απόδοση σε πειράματα βασισμένα στην ανταμοιβή και έδειξαν μειωμένη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εθιστική συμπεριφορά.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η ηπατική βλάβη που προκαλείται από το αλκοόλ δεν αναπτύχθηκε όταν το ένζυμο διαταράχθηκε μέσω γενετικών μεθόδων ή φαρμάκων. Αυτά τα ποντίκια είχαν λιγότερη συσσώρευση λίπους, λιγότερη φλεγμονή και λιγότερες ουλές στο συκώτι τους. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο περιορισμός του μεταβολισμού της φρουκτόζης θα μπορούσε να επιβραδύνει ή ακόμα και να αποτρέψει την εξέλιξη της ηπατικής νόσου που σχετίζεται με το αλκοόλ.

Σπάζοντας τον κύκλο μεταξύ ζάχαρης και αλκοόλ

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι το αλκοόλ δεν βλάπτει μόνο άμεσα το συκώτι, αλλά καταλαμβάνει τον μεταβολισμό του σακχάρου του σώματος με τρόπο που ενισχύει τη συμπεριφορά κατανάλωσης αλκοόλ και επιδεινώνει την ηπατική βλάβη», ανέφερε ο Miguel A. Lanaspa, αναπληρωτής καθηγητής έρευνας στο CU Anschutz και κύριος συγγραφέας. «Στοχεύοντας στον μεταβολισμό της φρουκτόζης, μπορεί να είμαστε σε θέση να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο και να αναπτύξουμε νέες θεραπείες τόσο για τον εθισμό στο αλκοόλ όσο και για την ηπατική νόσο».

Επειδή η ηπατική νόσος που σχετίζεται με το αλκοόλ και η στεατωτική ηπατική νόσος που σχετίζεται με τη μεταβολική δυσλειτουργία (MASLD) βασίζονται σε παρόμοιες διεργασίες που προκαλούνται από τη φρουκτόζη, οι ερευνητές προτείνουν ότι οι θεραπείες που στοχεύουν στον αποκλεισμό του μεταβολισμού της φρουκτόζης θα μπορούσαν να βοηθήσουν άτομα με ηπατική νόσο που σχετίζεται είτε με το αλκοόλ είτε με τη διατροφή.

«Αυτή η ανακάλυψη υπογραμμίζει μια απροσδόκητη διασταύρωση μεταξύ του μεταβολισμού της ζάχαρης και του αλκοόλ», ανέφερε ο Richard Johnson, καθηγητής στο CU Anschutz και από τους συγγραφείς της μελέτης, επισημαίνοντας ότι ανοίγει συναρπαστικές δυνατότητες για την ανάπτυξη θεραπειών που στοχεύουν σε μια κοινή οδό που διέπει τόσο τις μεταβολικές όσο και τις ηπατικές νόσους που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Πηγή: iatropedia.gr