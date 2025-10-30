MENOY

ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Αττικόν: Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου ΤΕΠ – “Ιστορική μέρα για το ΕΣΥ” δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την λειτουργία του ξεκίνησε το νέο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου «Αττικόν», που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η πρώτη ημέρα της λειτουργίας του ΤΕΠ του Νοσοκομείου «Αττικόν» ξεκίνησε στις 8 το πρωί της Πέμπτης (30/10), με εφημερία.

«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για το ΕΣΥ», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο «Αττικόν» για την πρώτη μέρα λειτουργίας των νέων ΤΕΠ.

«Από 800 τετραγωνικά σε 2.500, από 3 θέσεις ταυτόχρονης νοσηλείας σε 36. Από 3 κρεβάτια αναζωογόνησης, σε 8-12, με ΜΕΘ εντός του ΤΕΠ και με νέο εξοπλισμό. Εντυπωσιακό ότι ακόμη και μία τέτοια ημέρα χαράς, πάλι κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να γκρινιάξουν, αλλά αυτά ας τα αφήσουμε πίσω μας. Πάμε μπροστά το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twiiter).

Δημοσίευσε, επίσης, βίντεο στο οποίο ξεναγείται στους νέους χώρους του νοσοκομείου και συνομιλεί με το προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 15 Οκτωβρίου, το νέο ΤΕΠ του νοσοκομείου εγκαινιάστηκε σε επίσημη τελετή, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με τα εγκαίνια του νέου Ογκολογικού Κέντρου.

«Σήμερα πράγματι είναι μια ιστορική μέρα για το Αττικό Νοσοκομείο. Για πρώτη φορά από ιδρύσεώς του, από το 20ο3 που ετέθη σε λειτουργία, το Αττικόν αποκτά ένα υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει με τις τριπλάσιες υποδομές του ταχύτερη διακίνηση ασθενών και αξιοπρεπέστατες συνθήκες νοσηλείας και διαχείρισης των ασθενών για όλο το λεκανοπέδιο. Είμαστε περήφανοι για τη σημερινή μέρα», δήλωσε από την μεριά του ο Διοικητής του νοσοκομείου κ. Σπύρος Αποστολόπουλος.

Πηγή: iatropedia.gr

Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο Αττικόν

