Νέο rapid test μπορεί να ανιχνεύει σε 15 λεπτά σήψη και μηνιγγίτιδα στα παιδιά

Ένα νέο rapid test που μπορεί να ανιχνεύσει σε 15 λεπτά απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις στα παιδιά, άρχισε να δοκιμάζεται στο Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS England). Το τεστ λέγεται MeMed BV, γίνεται σε δείγμα αίματος και μπορεί να ξεχωρίσει τις βακτηριακές από τις ιογενείς λοιμώξεις.

Αντί να βασίζεται στις κλασικές, εργαστηριακές αναλύσεις αίματος, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν ώρες για να ολοκληρωθούν, το νέο τεστ δίνει τα αποτελέσματά του σε 15 λεπτά. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα παιδί έχει βακτηριακή λοίμωξη, μπορεί να αρχίσει αμέσως αντιβιοτική αγωγή.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αν αποδειχθεί αποτελεσματικό, θα σώσει πολλές ζωές. Και αυτό, διότι όταν ένα παιδί έχει σοβαρές λοιμώξεις, όπως η σήψη (πρώην σηψαιμία) ή η μηνιγγίτιδα, η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας έχει ζωτική σημασία.

Οι γιατροί που συμμετέχουν στη νέα μελέτη λένε πως ήδη έχουν σωθεί ζωές. Σε μία περίπτωση, ένα παιδί με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα άρχισε αντιβιοτική θεραπεία πολύ πριν επιβεβαιωθεί η διάγνωση με τις κλασικές εξετάσεις. Το ίδιο συνέβη και σε ένα άλλο παιδί με σήψη.

Όπως ανακοίνωσε το NHS England, χρηματοδοτεί την έρευνα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) τριών νοσοκομείων:

Του Νοσοκομείου Παίδων Alder Hey στο Λίβερπουλ

Του Νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο

Στο Νοσοκομείο Παίδων Great North στο Νιούκασλ

Ταχύτερες αποφάσεις, λιγότερα αντιβιοτικά

«Πολλά από τα παιδιά που διακομίζονται στα νοσοκομεία μας έχουν υψηλό πυρετό. Το τεστ μπορεί να ξεχωρίσει γρήγορα αν έχουν μία ήπια ιογενή λοίμωξη, όπως ένα κρυολόγημα, ή κάτι πιο σοβαρό», δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Enitan Carrol, καθηγήτρια Παιδιατρικών Λοιμώξεων στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Όπως εξήγησε, στόχος της νέας μελέτης είναι να εξακριβωθεί εάν η νέα εξέταση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς να λαμβάνουν ταχύτερες αποφάσεις. Οι επιστήμονες θέλουν επίσης να μάθουν εάν μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό της άσκοπης χρήσης των αντιβιοτικών.

Το τεστ «θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην επείγουσα φροντίδα των παιδιατρικών ασθενών», συνηγόρησε η Dr. Charlotte Durand, ιατρός επείγουσας φροντίδας στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey.

Υπολογίζεται ότι ετησίως πεθαίνουν στη Βρετανία από λοιμώξεις σχεδόν 550 παιδιά. Στο 40% των περιπτώσεων, η φροντίδα είναι υποδεέστερη της επιθυμητής, σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό UK Sepsis Trust.

«Η λήψη της σωστής απόφασης για την πρώιμη έναρξη αντιβιοτικών φαρμάκων στα παιδιά που στ’ αλήθεια τα χρειάζονται, είναι πιθανό να σώζει δεκάδες ζωές κάθε χρόνο», δήλωσε ο Dr. Ron Daniels, εκτελεστικός διευθυντής του UK Sepsis Trust.

Η μελέτη για το τεστ MeMed BV θα διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2026.

Πηγή: iatropedia.gr