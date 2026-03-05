MENOY

ΥΓΕΙΑ

Μωρό “γίγας” σχεδόν 6 κιλών γεννήθηκε σε μαιευτήριο της Νέας Υόρκης

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Μια μητέρα από τη Νέα Υόρκη δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της όταν γέννησε ένα αγοράκι που ήταν σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος από ένα μέσο νεογέννητο.

Ο μικρός Σο Τζούνιορ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου σε μαιευτήριο της Νέας Υόρκης και εξέπληξε με το μέγεθός του γονείς, γιατρούς και μαίες. Το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 5,9 κιλά!

Οι έκπληκτοι γονείς, Terrica και Shawn, περίμεναν ότι θα αποκτούσαν ένα μεγάλο μωρό, αλλά δεν περίμεναν ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε ποτέ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

«Ξέραμε ότι θα ήταν μεγαλύτερος από το φυσιολογικό, αλλά δεν το περιμέναμε αυτόΦοράει ήδη πάνες και ρούχα για παιδιά 3 έως 6 μηνών. Νιώθω σαν να γέννησα κατευθείαν ένα τρίμηνο μωρό», λέει η μητέρα του.

Το νοσοκομείο κοινοποίησε μια συγκινητική φωτογραφία στο Facebook που δείχνει το μωρό «γίγας» δίπλα στην Margot, ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε την ίδια ημέρα με βάρος μόλις 2 κιλών.

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό και μια τόσο καλή υπενθύμιση ότι τα μωρά υπάρχουν σε όλα τα σχήματα και μεγέθη», δήλωσε η μητέρα του Σον Τζούνιορ, ευχαριστώντας τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους.

«Αυτές οι δύο γεννήσεις αποτελούν μια υπέροχη υπενθύμιση ότι κάθε μωρό και κάθε ιστορία γέννησης είναι μοναδική», δήλωσε η Robyn Torgalski, Διευθύντρια Συστήματος Υγείας Μητέρας-Παιδιού στο Centralus Health.

Το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ, με βάρος 22 κιλά, γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

