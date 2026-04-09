Μέτρα προστασίας στο ΑΠΘ μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας – Ποια η κατάσταση της υγείας του φοιτητή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών, ο φοιτητής παρουσίασε στις 4 Απριλίου υψηλό πυρετό και έντονη κεφαλαλγία, ενώ την επόμενη ημέρα μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε, με συμπτώματα όπως πτώση επιπέδου συνείδησης και αυχενική δυσκαμψία.

Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, ταυτοποιήθηκε λοίμωξη από μηνιγγιτιδόκοκκο, ενώ ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης του Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο φοιτητής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή και σταδιακά βελτιούμενη.

Τα μέτρα που ελήφθησαν

Η Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, προχώρησε άμεσα σε ιχνηλάτηση των επαφών του φοιτητή. Όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή χορηγήθηκε προφυλακτική αντιμικροβιακή αγωγή διάρκειας 10 ημερών.

Σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, αποτελεί το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών από την τελευταία παρουσία του φοιτητή σε μαθήματα και εργαστήρια, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς.

Παράλληλα, ευνοϊκή συγκυρία θεωρείται η έναρξη των διακοπών του Πάσχα, καθώς η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των μαθημάτων συνέβαλε στον περιορισμό του συγχρωτισμού στους χώρους του Ιδρύματος.

Έμφαση στον εμβολιασμό

Οι Πρυτανικές Αρχές υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης μέσω του εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι αποτελεί το βασικότερο μέτρο προστασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας από παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Το ζήτημα είχε ήδη αναδειχθεί στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης της Επιτροπής Υγείας του ΑΠΘ, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των φοιτητών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας της Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του φοιτητή, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια κριθεί απαραίτητη.