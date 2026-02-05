Μελέτη: Η έντονη άσκηση για 10 λεπτά μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι βιολογικές αλλαγές που καταπολεμούν τον καρκίνο μπορούν να ενεργοποιηθούν στο σώμα μετά από μόλις 10 λεπτά έντονης άσκησης.

Τα στοιχεία μιας νέας έρευνας δείχνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου, με έμφαση στον καρκίνο του παχέος εντέρου, και ότι οι βιολογικές αλλαγές που καταπολεμούν τη νόσο μπορούν να ενεργοποιηθούν στο σώμα μετά από μόλις 10 λεπτά έντονης δραστηριότητας.

Αυτή η σύντομη «έκρηξη» δραστηριότητας είναι αρκετή για να απελευθερώσει ωφέλιμα μόρια στο αίμα, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Cancer. Αυτά τα μόρια επιταχύνουν την επιδιόρθωση του DNA και μειώνουν την αποτελεσματικότητα των γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια μεταβολή στη χημεία του αίματος, που προκαλείται από την άσκηση, η οποία ενδεχομένως επιβραδύνει την ανάπτυξη και την εξάπλωση του καρκίνου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι που μπορεί ίσως να αξιοποιηθεί για να αναπτυχθούν νέες θεραπείες – στην προκειμένη περίπτωση, για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η άσκηση δεν ωφελεί μόνο τους υγιείς ιστούς, αλλά στέλνει ισχυρά σήματα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα χιλιάδες γονίδια σε καρκινικά κύτταρα», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας Sam Orange, από το Πανεπιστήμιο του Newcastle στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας ανοίγουν την πόρτα για την εύρεση τρόπων που μιμούνται ή ενισχύουν τις βιολογικές επιδράσεις της άσκησης, βελτιώνοντας ενδεχομένως τη θεραπεία του καρκίνου και, κυρίως, τη ζωή των ασθενών», προσθέτει.

Πως έγινε η μελέτη

Τριάντα υπέρβαροι ή παχύσαρκοι εθελοντές ηλικίας 50-78 ετών στρατολογήθηκαν για τη μελέτη (το επιπλέον βάρος σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου). Μετά από μια γρήγορη προθέρμανση, ολοκλήρωσαν μια έντονη άσκηση ποδηλασίας σε στατικό ποδήλατο διάρκειας περίπου 10 λεπτών.

Χρησιμοποιώντας δείγματα ορού αίματος που συλλέχθηκαν πριν και μετά την άσκηση, οι ερευνητές εντόπισαν πώς άλλαξε το μοριακό μείγμα. Αυτά τα δείγματα ορού εφαρμόστηκαν στη συνέχεια σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου που καλλιεργήθηκαν σε εργαστήριο, αποκαλύπτοντας ορισμένες πιθανές αντικαρκινικές επιδράσεις.

Αν και η άσκηση έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επιβράδυνση του καρκίνου του παχέος εντέρου και την πρόληψη της επανεμφάνισής του μετά από χειρουργική επέμβαση, αυτή η μελέτη παρέχει μια λεπτομερή ματιά στις εμπλεκόμενες βιολογικές οδούς, η οποία με τη σειρά της ανοίγει την πόρτα στην εξερεύνηση νέων θεραπειών.

Επίσης, είναι μια ακόμη ένδειξη του πόσο σημαντική είναι η άσκηση για τη συνολική μας υγεία και ευεξία. Ακόμα κι αν μπορείτε να αφιερώνετε μόνο λίγα λεπτά κάθε μέρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνει τη διαφορά στην ψυχική και σωματική σας κατάσταση.

«Ακόμα και μία μόνο προπόνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά», τονίζουν οι ερευνητές

«Μια περίοδος άσκησης, που διαρκεί μόλις 10 λεπτά, στέλνει ισχυρά σήματα στο σώμα. Είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε βήμα, κάθε προπόνηση, μετράει όταν πρόκειται να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσετε την υγεία σας», όπως λένε οι ειδικοί.

Η μελέτη, όμως, είχε και κάποιους περιορισμούς: Οι επιδράσεις του ορού αίματος δοκιμάστηκαν μόνο σε καρκινικά κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε εργαστήριο, όχι σε ανθρώπους, και μετρήθηκαν μόνο οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις μιας μόνο περιόδου άσκησης.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ενθαρρυντικά σημάδια εδώ που υποδηλώνουν ότι οι σύντομες αλλά έντονες περίοδοι άσκησης – ή τα φάρμακα που με κάποιο τρόπο διεγείρουν τις ίδιες επιδράσεις στο σώμα – θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν πολλά υποσχόμενο νέο τρόπο επιβράδυνσης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

«Στο μέλλον, αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες που μιμούνται τις ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα επιδιορθώνουν το κατεστραμμένο DNA και χρησιμοποιούν καύσιμα για ενέργεια», καταλήγει η έρευνα.

Πηγή: iatropedia.gr