Με 6 πρωινές συνήθειες, ο εγκέφαλος διατηρείται σε φόρμα μακροπρόθεσμα – Προτάσεις νευρολόγων

Οι καθημερινές μας συνήθειες επηρεάζουν σημαντικά το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μάλιστα, οι αλλαγές στον εγκέφαλο μπορεί να ξεκινούν δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα γνωστικής έκπτωσης. Αυτό σημαίνει ότι η πρόληψη ξεκινά από νωρίς.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζονται δραστικές αλλαγές. Ακόμη και μικρές, απλές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την πνευματική διαύγεια. Και όλα αυτά ξεκινούν από το πρωί.

Πιείτε ένα ποτήρι νερό

Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του σώματος και του εγκεφάλου. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσετε βοηθά στην αναπλήρωση των υγρών που χάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως εξηγεί η Σάρον Α. Μπράνγκμαν, καθηγήτρια ιατρικής και μέλος του ιδρύματος McKnight Brain Research Foundation, ο οργανισμός κατά τον ύπνο περνά πολλές ώρες χωρίς πρόσληψη υγρών. Η ενυδάτωση συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την προσοχή και την ταχύτητα αντίδρασης.

Εκτεθείτε στο φυσικό φως το ζητάει εγκέφαλος

Το φως παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού «ρολογιού» του σώματος. Ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, νευρολόγος, επισημαίνει ότι η έκθεση στο φυσικό φως, μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από το ξύπνημα, βοηθά τον οργανισμό να «ρυθμιστεί», αυξάνοντας την εγρήγορση μέσα στη μέρα και βελτιώνοντας τον ύπνο τη νύχτα. Ακόμη και το φως από ένα παράθυρο ή πρωινό φαγητό σε εξωτερικό χώρο, μπορεί να κάνει τη διαφορά για να λειτουργεί καλύτερα ο εγκέφαλος.

Αντικαταστήστε τις οθόνες με ανθρώπινη επαφή

Πολλοί ξεκινούν τη μέρα τους κοιτάζοντας το κινητό τους. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι η υπερβολική έκθεση σε οθόνες δεν ωφελεί τον εγκέφαλο. Η Σάρον Μπράνγκμαν τονίζει ότι η άμεση ανθρώπινη επαφή, αποτελεί πιο ουσιαστική «διέγερση» για τον εγκέφαλο. Μια συζήτηση, ένας περίπατος με έναν φίλο ή ακόμη και μια ομαδική δραστηριότητα, μπορούν να μειώσουν την απομόνωση και τον κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης.

Κινηθείτε, έστω και λίγο

Η σωματική δραστηριότητα έχει άμεση και μακροπρόθεσμη επίδραση στον εγκέφαλο. Ακόμη και μια μικρή δόση κίνησης το πρωί μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και την ενέργεια. Ο Ζούμπκοφ εξηγεί ότι δεν χρειάζεται έντονη άσκηση. Διατάσεις, γιόγκα ή ένας σύντομος περίπατος αρκούν για να αυξήσουν την οξυγόνωση του εγκεφάλου και να ενισχύσουν την πνευματική διαύγεια.

Καλλιεργήστε την ενσυνειδητότητα (mindfulness)

Ακόμη και λίγα λεπτά ηρεμίας το πρωί μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη. Η πρακτική της ενσυνειδητότητας βοηθά στη μείωση του στρες και στην καλύτερη συγκέντρωση. Σύμφωνα με τον Ζούμπκοφ, απλές πρακτικές όπως βαθιές αναπνοές, διαλογισμός ή καταγραφή σκέψεων μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης και να ενισχύσουν τη διαύγεια.

Φάτε ένα θρεπτικό πρωινό

Το πρωινό συμβάλλει στη σταθεροποίηση του σακχάρου και παρέχει ενέργεια για την ημέρα. Παράλληλα, είναι ευκαιρία να προσλάβουμε θρεπτικά συστατικά που ωφελούν τον εγκέφαλο. Συνιστώνται τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, όπως αυγά με αβοκάντο, γιαούρτι με ξηρούς καρπούς ή smoothies με πρωτεΐνη. Αντίθετα, η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γνωστική λειτουργία και μακροπρόθεσμα.

Πηγή: iatropedia.gr