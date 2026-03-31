Long COVID: Κοινό αντικαταθλιπτικό ανακουφίζει από την κόπωση που προκαλεί

Ένα ευρέως διαθέσιμο αντικαταθλιπτικό φάρμακο μπορεί να μειώνει σημαντικά την κόπωση στους πάσχοντες από μακροχρόνια ή long Covid-19, αναφέρει διεθνής ομάδα επιστημόνων.

Το αντικαταθλιπτικό είναι η φλουβοξαμίνη και ανήκει στην οικογένεια των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs).

Η κόπωση είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα της long Covid. Επιμένει επί μήνες και συχνά είναι εξουθενωτική, εμποδίζοντας τους ασθενείς να εργαστούν, να φροντίσουν τις οικογένειές τους και να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Υπολογίζεται ότι η μακροχρόνια Covid επηρεάζει τουλάχιστον 65 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τώρα, νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η φλουβοξαμίνη θα μπορούσε ίσως να τους βοηθήσει.

Η μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Annals of Internal Medicine. Όπως γράφουν οι ερευνητές, η long COVID αποτελεί σημαντική θεραπευτική πρόκληση, διότι παρά τις αλλεπάλληλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί γι’ αυτήν, οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες.

Βασισμένοι στα ευρήματα ορισμένων προγενέστερων μελετών, οι επιστήμονες θέλησαν να εξακριβώσουν εάν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ασθενείς δύο υπάρχοντα φάρμακα:

Η μετφορμίνη (είναι το παλαιότερο αντιδιαβητικό φάρμακο)

Η φλουβοξαμίνη

Έτσι, διεξήγαγαν την παρούσα μελέτη σε 399 πάσχοντες από long COVID, οι οποίοι είχαν συμπτώματα επί τουλάχιστον 90 ημέρες (τρεις μήνες) μετά την αρχική λοίμωξη από τον κορωνοϊό. Η μέση ηλικία τους ήταν τα σχεδόν 45 έτη. Πάνω από οκτώ στους δέκα ασθενείς ήταν γυναίκες.

Οι ερευνητές τους χώρισαν τυχαία σε τρεις ομάδες. Η πρώτη έπαιρνε δύο φορές την ημέρα συγκεκριμένη δόση μετφορμίνης. Η δεύτερη έπαιρνε φλουβοξαμίνη. Η τρίτη ομάδα έπαιρνε μία ανενεργό ουσία (εικονικό φάρμακο). Οι εθελοντές έπαιρναν τα φάρμακα επί 60 ημέρες.

Τα ευρήματα

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, οι συμμετέχοντες που λάμβαναν φλουβοξαμίνη παρουσίασαν αισθητή μείωση της κόπωσής τους. Μάλιστα η βελτίωση ήταν ακόμα εμφανής έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της φαρμακοθεραπείας.

Το αντικαταθλιπτικό βελτίωσε επίσης την ποιότητα ζωής των ασθενών, η οποία είχε πληγεί σημαντικά από την long COVID.

Αντιθέτως, η μετφορμίνη δεν παρείχε σημαντικά οφέλη. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, αυτές ήταν λιγότερο συχνές με την φλουβοξαμίνη (20% των συμμετεχόντων) απ’ ό,τι με τη μετφορμίνη (28,8%). Ωστόσο οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν πολύ σπάνιες σε όλες τις ομάδες.

Προγενέστερη μελέτη είχε δείξει ότι η μετφορμίνη θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο να αναπτυχθεί long COVID σε ασθενείς με οξεία λοίμωξη από τον κορωνοϊό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη τους δεν είχε σχεδιασθεί για να διερευνήσει τις τυχόν επιδράσεις των φαρμάκων στα άλλα συμπτώματα της μακροχρόνιας COVID. Επιπλέον, διήρκησε μόνον τρεις μήνες, επομένως δεν γνωρίζουν αν το αντικαταθλιπτικό θα είναι αποτελεσματικό για περισσότερο καιρό.

Απαιτούνται, τέλος, περαιτέρω μελέτες και για να κατανοηθεί ποιος ωφελείται περισσότερο, πώς λειτουργεί η φλουβοξαμίνη και πώς μπορεί να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες.

