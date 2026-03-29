Κρέας στην κατάψυξη: Μέχρι πόσο καιρό μπορείτε να το καταναλώσετε με ασφάλεια

Πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν τα κρέατα στην κατάψυξη; Είναι ένα ερώτημα που χωρίς αμφιβολία μάς έχει απασχολήσει όλους.

Η απάντηση, λένε οι ειδικοί, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του κρέατος, τη σταθερή του θερμοκρασία και τον τρόπο συσκευασίας του.

Σε μια οικιακή κατάψυξη που διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 18 βαθμών υπό το μηδέν, το κρέας μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν διατηρούνται όλα τα κρέατα εξίσου.

Οι γενικές οδηγίες για τον χρόνο κατάψυξης, έχουν ως εξής:

Κιμάς και λουκάνικα: περίπου 2 ή 3 μήνες

Χοιρινό: περίπου 4 μήνες

Κόκκινα κρέατα, όπως μοσχάρι: έως 9 μήνες

Πουλερικά: έως 12 μήνες

Όμως, εάν η κατάψυξη ανοίγεται συχνά, εάν η θερμοκρασία έχει διακυμάνσεις ή εάν η συσκευασία έχει ανοίξει, τότε οι εύλογοι χρόνοι κατανάλωσης κρέατος από την κατάψυξη μειώνονται.

Σημάδια που θα πρέπει να σας προβληματίσουν είναι αλλαγές στην υφή ή η ανάπτυξη του κλασικού φαινομένου του εγκαύματος κατάψυξης – ξηρές, αποχρωματισμένες περιοχές που προκαλούνται από την επαφή με τον αέρα.

Παίζει ρόλο και ο τρόπος που καταψύχετε το κρέας

Ρόλο παίζει και ο τρόπος κατάψυξης. Το κρέας πρέπει να χωρίζεται σε μερίδες, να σφραγίζεται σε σακούλες ασφαλείας για τρόφιμα ή σε κατάλληλα δοχεία και να προστατεύεται από τον αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσο λιγότερος αέρας υπάρχει τόσο καλύτερα θα διατηρηθεί.

Μια απλή, αλλά πραγματικά χρήσιμη, συνήθεια είναι η εξής:

γράψτε τι είδους κρέας είναι,

γράψτε την ημερομηνία κατάψυξης,

γράψτε και το βάρος ή τον αριθμό μερίδων.

Πώς να καταλάβετε αν το κατεψυγμένο κρέας είναι ακόμα καλό για κατανάλωση

Πριν το μαγειρέψετε, κάντε μερικούς απλούς ελέγχους:

Ελέγξτε την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

Παρατηρήστε εάν υπάρχουν υπερβολικοί κρύσταλλοι πάγου ή ξηρές κηλίδες.

Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα είναι καλά κλεισμένη και χωρίς ρωγμές.

Μετά την απόψυξη, ελέγξτε το χρώμα, την οσμή και την υφή.

Η σωστή απόψυξη, μεταξύ άλλων, πρέπει να γίνεται στο ψυγείο και όχι σε θερμοκρασία δωματίου.

Αυτό μειώνει τον κίνδυνο υπερβολικής θέρμανσης της επιφάνειας όσο το εσωτερικό του είναι ακόμα κρύο.

Τι πρέπει να κάνετε για σωστή κατάψυξη του κρέατος

Για την καλύτερη συντήρηση του κρέατος με την πάροδο του χρόνου, συνιστάται:

διατηρήστε την κατάψυξη καθαρή και τακτοποιημένη,

μην το γεμίζετε υπερβολικά,

αποφύγετε τα συνεχή και παρατεταμένα ανοίγματα,

συντηρείτε την τακτικά,

μην ξανακαταψύχετε κρέας που έχει ήδη αποψυχθεί, εκτός εάν έχει μαγειρευτεί.

Τελικά, η καλύτερη προσέγγιση είναι απλή: η κατάψυξη είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος, αλλά αποδίδει πραγματικά μόνο όταν χρησιμοποιείται μεθοδικά. Αν κάνετε σωστές ετικέτες, σέβεστε τον χρόνο και παρακολουθείτε τη θερμοκρασία, μπορείτε να αποθηκεύετε κρέας με μεγαλύτερη ηρεμία και να αποφασίζετε τι θα μαγειρέψετε χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.