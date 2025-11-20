Τα κόκκινα ή τα πράσινα μήλα είναι πιο υγιεινά; Δείτε πόσες θερμίδες έχουν

Τα κόκκινα και τα πράσινα μήλα είναι αμφότερα υγιεινά και έχουν παρόμοια διατροφικά χαρακτηριστικά.

Παρότι έχουν μικρές διαφορές στην περιεκτικότητά τους σε υδατάνθρακες και αντιοξειδωτικά, κανένα από τα δύο είδη δεν είναι πιο θρεπτικό από το άλλο. Η «καλύτερη» επιλογή είναι θέμα προσωπικής προτίμησης.

Κόκκινα μήλα: Οι βασικές διαφορές με τα πράσινα

Τόσο τα κόκκινα μήλα όσο και τα πράσινα μπορούν να αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής και περιέχουν παρόμοια επίπεδα φυτικών ινών και βιταμίνης C.

Ωστόσο, έχουν κάποιες διαφορές στη γεύση, τις θερμίδες και την περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά.

Τα κόκκινα μήλα έχουν ελαφρώς περισσότερες θερμίδες από τα πράσινα.

Πράσινα μήλα: Τα πράσινα μήλα μπορεί να έχουν ελαφρώς λιγότερες θερμίδες και υδατάνθρακες από τα κόκκινα μήλα, κάτι που φαίνεται κι από την ξινή τους γεύση. Ωστόσο, η διαφορά είναι ελάχιστη και δεν σημαίνει ότι είναι πιο υγιεινά από τα κόκκινα μήλα.

Κόκκινα μήλα: Τα κόκκινα μήλα περιέχουν υψηλότερα επίπεδα ανθοκυανινών, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βοηθούν στην καταπολέμηση της κυτταρικής βλάβης από τις ελεύθερες ρίζες. Ωστόσο, τα πράσινα μήλα περιέχουν επίσης αντιοξειδωτικά από διαφορετικές πηγές, όπως η χλωροφύλλη.

Φλούδα μήλου: Η φλούδα του μήλου, τόσο των κόκκινων όσο και των πράσινων, περιέχει σημαντικά περισσότερα αντιοξειδωτικά από τη σάρκα. Αν αναζητάτε οφέλη για την υγεία, φάτε τα μήλα σας με τη φλούδα (ανεξάρτητα από το χρώμα τους).

Θερμίδες ανά ποικιλία

Red Delicious: Ένα μήλο Red Delicious μεσαίου μεγέθους έχει περίπου 95 θερμίδες.

Granny Smith: Ένα μήλο Granny Smith μεσαίου μεγέθους έχει περίπου 80 θερμίδες.

Gala: Ένα μήλο Gala μεσαίου μεγέθους έχει περίπου 70-80 θερμίδες.

Honeycrisp: Ένα μήλο Honeycrisp μεσαίου μεγέθους έχει περίπου 95 θερμίδες.

Fuji: Ένα μήλο Fuji μεσαίου μεγέθους έχει περίπου 80-90 θερμίδες.

Pink Lady: Ένα τυπικό μήλο Pink Lady εμπίπτει στην κατηγορία των μεγάλων μήλων, που σημαίνει ότι θα έχει περίπου 116-126 θερμίδες.

Σε γενικές γραμμές, ένα μικρό μήλο βάρους περίπου 149-150 γραμμαρίων έχει περίπου 77-80 θερμίδες, ένα μεσαίο μήλο βάρους περίπου 182 γραμμαρίων έχει περίπου 95 θερμίδες και ένα μεγάλο μήλο 223-225 γραμμαρίων 116-126 θερμίδες.

Πηγή: iatropedia.gr