Καθυστερείτε το πρωινό σας; Πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με σωματικά και ψυχικά προβλήματα – Μελέτη του Harvard

Μια νέα, εκτενής μελέτη έρχεται να δείξει ότι ακόμη και μια φαινομενικά απλή αλλαγή, όπως το να τρώμε πιο αργά το πρωινό μας, μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι πιστεύαμε.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Medicine, παρακολούθησε σχεδόν 3.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 20 χρόνια. Οι συμμετέχοντες, ηλικίας από 42 έως 94 ετών, κατέγραφαν συστηματικά τις ώρες των γευμάτων τους, μαζί με στοιχεία για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να δουν πώς εξελίσσονται οι διατροφικές συνήθειες με την ηλικία και πώς αυτές συνδέονται με την υγεία.

Τι αλλάζει στις ώρες των γευμάτων με την ηλικία

Όπως προέκυψε, όσο περνούν τα χρόνια, οι άνθρωποι τείνουν να μεταθέτουν τα γεύματά τους αργότερα μέσα στη μέρα. Ιδιαίτερα το πρωινό και το βραδινό. Παράλληλα, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο τρώνε μέσα στην ημέρα γίνεται μικρότερο. Ωστόσο, η πιο ουσιαστική διαπίστωση της μελέτης δεν αφορά απλώς αυτή τη μετατόπιση, αλλά το τι μπορεί να σηματοδοτεί.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Hassan Dashti, διατροφολόγος και επίκουρος καθηγητής στην Harvard Medical School, εξηγεί ότι η καθυστέρηση του πρωινού δεν είναι απλώς μια συνήθεια. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργεί ως ένας εύκολα παρατηρήσιμος δείκτης της συνολικής υγείας. Με άλλα λόγια, το πότε τρώμε ίσως αποκαλύπτει καταστάσεις που δεν είναι άμεσα ορατές.

Με τι συνδέεται το αργό πρωινό

Στην πράξη, οι άνθρωποι που έτρωγαν πιο αργά το πρωινό τους είχαν συχνότερα προβλήματα όπως κόπωση, κατάθλιψη, άγχος και δυσκολίες που σχετίζονται με τη στοματική υγεία. Ταυτόχρονα, φάνηκε ότι αντιμετώπιζαν πιο συχνά δυσκολίες στην προετοιμασία του φαγητού και είχαν χειρότερη ποιότητα ύπνου. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα γενικότερης επιβάρυνσης της υγείας, η οποία φαίνεται να «αντανακλάται» στην ώρα του πρώτου γεύματος της ημέρας.

Η χρονοδιατροφή

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τον ρόλο της βιολογίας. Άτομα με γενετική προδιάθεση να λειτουργούν το βράδυ, δηλαδή να κοιμούνται και να ξυπνούν αργά, τείνουν και να τρώνε πιο αργά. Αυτό δείχνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες δεν είναι μόνο θέμα επιλογής, αλλά επηρεάζονται και από το εσωτερικό μας ρολόι.

Στο πλαίσιο της λεγόμενης «χρονοδιατροφής», οι επιστήμονες μελετούν πώς η ώρα των γευμάτων επηρεάζει τον οργανισμό. Η τροφή δεν λειτουργεί μόνο ως πηγή ενέργειας, αλλά και ως σήμα που ρυθμίζει τους κιρκάδιους ρυθμούς. Δηλαδή τα εσωτερικά βιολογικά ρολόγια που επηρεάζουν τον ύπνο, τον μεταβολισμό και πολλές ακόμη λειτουργίες. Όταν αυτά τα ρολόγια απορρυθμίζονται, μπορεί να προκύψουν επιπτώσεις στην υγεία.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη

Παρά τη σημασία των ευρημάτων, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση στο πρωινό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αιτία προβλημάτων. Πιθανότερο όμως είναι να αποτελεί ένα «καμπανάκι» που δείχνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Είτε σωματικό είτε ψυχικό. Για τον λόγο αυτό, τόσο οι γιατροί όσο και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι είναι σημαντικό να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε τέτοιες αλλαγές στην καθημερινότητα.

Τελικά, η μελέτη δίνει νέο νόημα σε μια παλιά φράση: το πρωινό ίσως είναι όντως το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Όχι μόνο για το τι περιέχει, αλλά και για το πότε καταναλώνεται.

