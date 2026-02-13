Κατάθλιψη στους νέους: Πώς συνδέεται με το στρες για τα μαθήματα στο Λύκειο

Το υπερβολικό στρες για τα μαθήματα του Λυκείου μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης κατά τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία.

Μελετώντας χιλιάδες εφήβους διαπίστωσαν ότι το σχολικό στρες στην ηλικία των 15 ετών έχει παρατεταμένες επιδράσεις στην ψυχική διάθεση και την ευεξία τους.

Η πίεση των μαθημάτων είναι γνωστό ότι επηρεάζει τον ψυχισμό πολλών εφήβων. Λίγες μελέτες, όμως, έως τώρα είχαν εξετάσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, επιστήμονες από το University College του Λονδίνου (UCL) εξέτασαν δεδομένα από 4.714 εθελοντές. Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1991-1992 και συμμετέχουν από την παιδική ηλικία τους σε συνεχιζόμενη μελέτη. Το σχεδόν 58% είναι γυναίκες.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις απαντήσεις που είχαν δώσει σε ειδικά ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν το στρες που ένιωθαν για τα μαθήματά τους στα 15 τους χρόνια. Εκείνη την εποχή, οι εθελοντές το είχαν βαθμολογήσει σε μία κλίμακα από 0 έως 9.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν επίσης δεδομένα για την ψυχική διάθεσή τους στην εφηβεία και λίγο μετά την ενηλικίωση. Αυτά είχαν συλλεγεί πέντε φορές όταν είχαν ηλικία 16-22 ετών. Ανέλυσαν επίσης ανάλογα δεδομένα για τις τάσεις αυτοτραυματισμού που ενδεχομένως είχαν. Αυτά τα δεδομένα είχαν συλλεγεί τέσσερις φορές στις ηλικίες 16-24 ετών.

Τα ευρήματα

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Lancet Child and Adolescent Health. Όπως γράφουν οι ερευνητές, όσοι έφηβοι είχαν το εντονότερο στρες για τα μαθήματά τους, είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη ή επεισόδια αυτοτραυματισμού στα χρόνια που ακολούθησαν.

Το ίδιο παρατηρήθηκε και στους εφήβους που δέχονταν έντονη πίεση από το σπίτι τους για να πετυχαίνουν στα μαθήματά τους.

Στην πραγματικότητα, κάθε 1 βαθμός επιπλέον στο σχολικό στρες σε ηλικία 15 ετών συσχετίσθηκε με:

25% περισσότερες πιθανότητες κατάθλιψης στην ηλικία των 16 ετών

8% περισσότερες πιθανότητες αυτοτραυματισμού στην ηλικία των 16 ετών

Ο αυξημένος κίνδυνος δεν ήταν βραχυπρόθεσμος. Συνεχίστηκε και μετά τα 20 τους χρόνια. Έτσι, στα 24 τους χρόνια κάθε πρόσθετος βαθμός στο σχολικό στρες συσχετίσθηκε με αύξηση κατά 16% στις πιθανότητες να έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Οι αυξήσεις αυτές παρατηρήθηκαν σε σύγκριση με τους εθελοντές οι οποίοι δεν είχαν σχολικό στρες στα 15 τους χρόνια.

Καταστροφική η υπερβολική πίεση

«Οι νέοι άνθρωποι αναφέρουν ότι η ακαδημαϊκή πίεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές στρες στη ζωή τους. Αν και λίγη πίεση μπορεί να τους δώσει κίνητρο να προσπαθήσουν, όταν είναι υπερβολική μπορεί να είναι καταστροφική για την ψυχική υγεία τους», δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Gemma Lewis, καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας στο UCL.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις της σχολικής πίεσης είναι τέτοιες, ώστε πρέπει να γίνουν ολιστικές παρεμβάσεις για να μειωθεί το στρες που νιώθουν οι έφηβοι για τις σχολικές εξετάσεις τους. Οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει «να ενισχύουν τις δεξιότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης και χαλάρωσης», τονίζουν.

Οι οικογένειες των μαθητών πρέπει επίσης να μειώσουν την πίεση που τους ασκούν. Προτιμότερο είναι να τους ενθαρρύνουν να γυμνάζονται, να κοινωνικοποιούνται και να κοιμούνται, συνιστούν οι ερευνητές.

Πηγή: iatropedia.gr