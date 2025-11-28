Καρκίνος του προστάτη με μεταστάσεις: Ελπιδοφόρα νέα στοχευμένη θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο

Η πρώιμη στοχευμένη θεραπεία με LuPSMA-617 αποτελεί την τελευταία ελπιδοφόρα -σύμφωνα με τις μελέτες- εξέλιξη στη μάχη κατά του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους συνηθισμένους «αντιπάλους» της ανδρικής υγείας, ενώ σε αρκετούς ασθενείς η διάγνωση γίνεται όταν η νόσος έχει ήδη δώσει μεταστάσεις. Ακόμη και σε αυτό το σημείο, όμως, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην καταστολή ανδρογόνων (ADT).

Η μέχρι σήμερα βάση της θεραπείας σε αυτό το στάδιο είναι ο συνδυασμός ADT με αναστολείς του άξονα του ανδρογονικού υποδοχέα (ARPIs), όπως αμπιρατερόνη και ενζαλουταμίδη — μια στρατηγική που έχει δώσει σημαντική πρόοδο, αλλά όχι για όλους.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εστιάζουν στην ανακάλυψη στοχευμένων θεραπειών που «διαβάζουν» τους μοριακούς δείκτες του όγκου.

Ο πιο χαρακτηριστικός; Το PSMA, μια πρωτεΐνη που βοηθά στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του προστάτη. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση, στηρίχθηκε η ανάπτυξη του LuPSMA-617 (lutetium-177–labeled PSMA-617), το οποίο στις μελέτες VISION και PSMAfore, έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του του, σε ορμονοάντοχη νόσο.

Καρκίνος του προστάτη με μεταστάσεις: Τι έδειξαν οι μελέτες

Για πρώτη φορά, όπως αναφέρουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του «Αλεξάνδρα» Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος, η θεραπεία αυτή δοκιμάστηκε σε πρώιμο στάδιο μεταστατικής ορμονοευαίσθητης νόσου. Η μεγάλη διεθνής μελέτη φάσης ΙΙΙ PSMAddition, που παρουσιάστηκε στο ESMO 2025, εξέτασε την προσθήκη του LuPSMA-617 στο καθιερωμένο σχήμα ADT + ARPI, σε ασθενείς με PSMA-θετική μεταστατική νόσο.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.144 ασθενείς με επιβεβαιωμένες PSMA-θετικές βλάβες σε PET/CT με [68Ga]Ga-PSMA-11, και τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε τον συνδυασμό με LuPSMA-617 είτε μόνο τη συνήθη θεραπεία. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν: η ακτινολογικά επιβεβαιωμένη επιβίωση χωρίς πρόοδο (rPFS).

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν: 28% μείωση του κινδύνου εξέλιξης ή θανάτου στο σκέλος του LuPSMA-617. Το όφελος εμφανίστηκε σχεδόν παντού — ανεξάρτητα από φορτίο νόσου ή από το αν ήταν de novo ή υποτροπιάζουσα περίπτωση. Τα δεδομένα συνολικής επιβίωσης δεν είναι ακόμη ώριμα, αλλά δείχνουν ανοδική τάση για όσους λαμβάνουν την πρώιμη στοχευμένη θεραπεία.

Όσο για την ασφάλεια; Το προφίλ ήταν σύμφωνο με ό,τι ξέρουμε ήδη από προηγούμενες μελέτες: πιο συχνή παρενέργεια η ξηροστομία, συνήθως ήπια, και κάποια αιματολογικά συμβάματα. Παρά τις παραπάνω αλλαγές, η ποιότητα ζωής δεν φαίνεται να επηρεάζεται.

Συνολικά, η PSMAddition δείχνει ότι η πρώιμη ενσωμάτωση του LuPSMA-617 μπορεί να αποτελεί σημαντική αναβάθμιση στο θεραπευτικό οπλοστάσιο για τον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη, μια κίνηση που ίσως αλλάξει τον ρυθμό εξέλιξης της νόσου και δώσει πιο ουσιαστικό όφελος στους ασθενείς.

