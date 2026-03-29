Καρκίνος του μαστού: Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο σε νέες γυναίκες

Αν και τα ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού έχουν μειωθεί παγκοσμίως, η νόσος αναμένεται να σημειώσει αυξήσεις στις διαγνώσεις μέχρι το 2050, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης στις γυναίκες. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι το συστηματικό περπάτημα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους τρόπους πρόληψης.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των χαμένων ετών υγιούς ζωής των γυναικών αποδίδεται σε έξι τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου (υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, κάπνισμα, αυξημένο σάκχαρο αίματος, υψηλός δείκτης μάζας σώματος, υψηλή κατανάλωση αλκοόλ και χαμηλή σωματική δραστηριότητα), γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες της πρόληψης.

Μόλις μισή ώρα περπάτημα την ημέρα θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε νεότερες γυναίκες, σύμφωνα με τη νέα έρευνα.

Τα ευρήματα προέρχονται από μια μελέτη που εξετάζει πώς η αερόβια άσκηση επηρεάζει τις πρωτεΐνες στο αίμα που είναι γνωστό ότι έχουν ιδιότητες καταπολέμησης του καρκίνου.

Αν και ο καρκίνος του μαστού είναι πιο συχνός μετά την εμμηνόπαυση, μπορεί να είναι πιο επιθετικός και πιο δύσκολος στη θεραπεία σε νεότερες γυναίκες – ωθώντας τους επιστήμονες να αναζητήσουν τρόπους πρόληψης της νόσου σε αυτήν την ομάδα.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Rīga Stradiņš στη Λετονία μελέτησαν 18 υγιείς προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας περίπου 41 ετών, παρακολουθώντας πώς άλλαζαν τα επίπεδα έξι αντικαρκινικών βιοδεικτών μετά την άσκηση.

Αυτές περιλάμβαναν τις μυοκίνες – πρωτεΐνες που απελευθερώνονται από τους μύες κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας και οι οποίες πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο στην καταστολή της ανάπτυξης του όγκου.

Διαπίστωσαν ότι ακόμη και το περπάτημα σε διάδρομο σε χαμηλή ένταση για μόλις 30 λεπτά προκάλεσε αλλαγές στο αίμα που επιβράδυναν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Η άσκηση υψηλότερης έντασης είχε ισχυρότερα αποτελέσματα.

Όταν οι συμμετέχοντες περπάτησαν για 30 έως 45 λεπτά σε μέτρια έως υψηλή ένταση, περίπου οι μισοί βιοδείκτες έδειξαν ενισχυμένη αντικαρκινική δράση.

Για να το ελέγξουν αυτό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγματα αίματος που ελήφθησαν αμέσως μετά την άσκηση και τα εξέθεσαν σε HER2-θετικά καρκινικά κύτταρα του μαστού – μια επιθετική μορφή της νόσου που αναπτύσσεται ταχέως και είναι πιο πιθανό να εξαπλωθεί.

Διαπίστωσαν ότι το πλούσιο σε μυοκίνη υγρό μείωσε σημαντικά τον ρυθμό με τον οποίο διαιρούνταν αυτά τα καρκινικά κύτταρα.

Η πρωτεΐνη HER2

Περίπου το 15 έως 20% των ασθενών με καρκίνο του μαστού έχουν HER2-θετική νόσο.

Η πρωτεΐνη HER2 βρίσκεται στην επιφάνεια όλων των κυττάρων του μαστού και βοηθά στη ρύθμιση της ανάπτυξης και της επιδιόρθωσης. Αλλά όταν το γονίδιο που την ελέγχει δυσλειτουργεί, μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση και σχηματισμό όγκων.

Αν ο ακριβής βιολογικός μηχανισμός δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός, οι ερευνητές λένε ότι τα ευρήματα της νέας μελέτης προσθέτουν σε ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη – και ενδεχομένως να επιβραδύνουν την εξέλιξη του – καρκίνου του μαστού.

Η μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Καρκίνο του Μαστού στη Βαρκελώνη, εξέτασε την άμεση βιολογική απόκριση σε μία μόνο περίοδο άσκησης. Ωστόσο, οι συγγραφείς λένε ότι τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με τις ευρύτερες συμβουλές για τη δημόσια υγεία.

Η επικεφαλής συγγραφέας Λίντα Λαϊζάνε, διδακτορική ερευνήτρια στην ιατρική βιοχημεία, δήλωσε: «Σίγουρα μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτά τα ευρήματα με τις παγκόσμιες συστάσεις για την υγεία».

«Εάν 30 λεπτά άσκησης υψηλής έντασης είναι αρκετά για να ‘προετοιμάσουν’ το αίμα με παράγοντες που αναστέλλουν τον καρκίνο, τότε η συνέπεια είναι το κλειδί για τη διατήρηση αυτού του προστατευτικού περιβάλλοντος», τόνισε.

«Μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην απολαμβάνουν ή να μην έχουν χρόνο να πηγαίνουν στο γυμναστήριο, αλλά το περπάτημα είναι κάτι που κάνουμε καθημερινά – οπότε ίσως μπορούμε απλώς να αυξήσουμε λίγο την ταχύτητα για να υποστηρίξουμε αυτούς τους φυσικούς μηχανισμούς καταπολέμησης του καρκίνου», προσθέτει.

Πηγή: iatropedia.gr