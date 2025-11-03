Κάψιμο στον λαιμό: Πότε πρέπει να ανησυχήσετε και να δείτε γιατρό

Αν και συνήθως είναι παροδικό, το αίσθημα καψίματος στον λαιμό είναι ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που οδηγούν τους ασθενείς στον γιατρό.

Mια απλή ίωση ή ένας ερεθισμός από το κρύο ή τον καπνό μας κάνουν να νιώθουμε αυτό το ενοχλήτικό κάψιμο στο λαιμό. Ωστόσο, αν και συχνά είναι κάτι που περνάει σε λίγες ημέρες, σε ορισμένες περιπτώσεις το κάψιμο μπορεί να αποτελεί ένδειξη πιο σοβαρής πάθησης.

Το κλειδί είναι να γνωρίζουμε πότε πρέπει να ανησυχήσουμε και να αναζητήσουμε την βοήθεια του γιατρού μας, για να μην επιδεινώσουμε την κατάσταση.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες

Όπως έχουμε γράψει και στο Iatropedia, οι αιτίες για το κάψιμο στο λαιμό μπορεί να οφείλετε σε μια φαρυγγίτιδα, σε αλλεργία ή και σε κάποια φάρμακα.

Ιογενής ή βακτηριακή φαρυγγίτιδα: Συχνά συνοδεύεται από πόνο κατά την κατάποση, πονόλαιμο και αίσθημα «γρατζουνίσματος».

Γαστροοισοφαγική ή λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση: Τα οξέα του στομάχου ανεβαίνουν προς τον λαιμό, προκαλώντας κάψιμο, βραχνάδα και «κόμπο» στο λαιμό.

Αλλεργίες: Η αλλεργική ρινίτιδα και η μεταρινική καταρροή ερεθίζουν τον φάρυγγα.

Κάπνισμα και ξηρός αέρας: Ερεθίζουν τη βλεννογόνο και προκαλούν αίσθημα καύσου.

Φάρμακα ή ερεθιστικές ουσίες: Ορισμένα αντιβιοτικά, αντιισταμινικά ή καθαρτικά μπορεί να ξηραίνουν ή να ερεθίζουν τον λαιμό.

Πότε το κάψιμο στον λαιμό χρειάζεται γιατρό

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια εάν παρατηρείτε κάποιο από τα παρακάτω:

Το κάψιμο διαρκεί πάνω από 10 ημέρες χωρίς βελτίωση.

Υπάρχει δυσκολία στην κατάποση ή στην αναπνοή.

Εμφανίζονται πυρετός, διογκωμένοι λεμφαδένες ή εξανθήματα.

Υπάρχει βραχνάδα που δεν περνά ή αλλαγή στη φωνή για περισσότερες από 2 εβδομάδες.

Έχετε ιστορικό παλινδρόμησης, αλλεργιών ή καπνίσματος.

Παρατηρείτε αίμα στο σάλιο ή έντονο πόνο που επιδεινώνεται.

Τα παραπάνω μπορεί να υποδηλώνουν βακτηριακή λοίμωξη, χρόνια παλινδρόμηση, αλλεργική φλεγμονή ή – σε σπάνιες περιπτώσεις – προκαρκινικές αλλοιώσεις του λάρυγγα.

Διάγνωση και αντιμετώπιση

Ο γιατρός θα λάβει αναλυτικό ιστορικό και θα πραγματοποιήσει κλινική εξέταση του φάρυγγα και του λάρυγγα. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν:

– Καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος,

– Ενδοσκόπηση λάρυγγα,

– ή έλεγχος για παλινδρόμηση.

Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία:

Αν πρόκειται για ιογενή φαρυγγίτιδα, συστήνεται ξεκούραση, ενυδάτωση και αποφυγή ερεθιστικών ουσιών.

Αν υπάρχει παλινδρόμηση, απαιτούνται διατροφικές αλλαγές και φαρμακευτική αγωγή.

Σε βακτηριακή λοίμωξη, χορηγούνται αντιβιοτικά κατόπιν ιατρικής εκτίμησης.

Πρακτικές συμβουλές για ανακούφιση

Αποφύγετε το κάπνισμα και τα πολύ ζεστά ή πικάντικα φαγητά. Πίνετε άφθονο νερό και χλιαρά ροφήματα (π.χ. χαμομήλι με μέλι). Διατηρήστε τον αέρα υγρό στον χώρο σας, ειδικά τον χειμώνα. Μην καθυστερείτε την επίσκεψη στον γιατρό αν τα συμπτώματα επιμένουν.

Το κάψιμο στον λαιμό είναι ένα κοινό σύμπτωμα, αλλά όχι πάντα αθώο. Αν επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα ανησυχητικά σημεία, αξίζει να διερευνηθεί από ειδικό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να προλάβει επιπλοκές και να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Πηγή: iatropedia.gr