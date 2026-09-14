ΙΣΑ: Πώς αδειοδοτούνται και ελέγχονται τα ιατρεία – Η απάντηση μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνται, ελέγχονται και εποπτεύονται τα ιατρεία δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν προκύψει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ΙΣΑ αναφέρεται στο περιστατικό κατά το οποίο ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του μετά την υποβολή του σε πλασμαφαίρεση σε ιατρείο της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Όπως τονίζει, στην περιφέρειά του λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 φορείς, μεταξύ των οποίων ιατρεία, πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια.

ΙΣΑ – Πώς δίνεται η άδεια λειτουργίας

Πριν από την αδειοδότηση ενός ιατρείου, πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία από Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου φορέων ΠΦΥ του ΙΣΑ, στην οποία συμμετέχουν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας γιατρός-μέλος του Συλλόγου και ένας μηχανικός.

Η Επιτροπή εξετάζει τον χώρο και γνωμοδοτεί για την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας.

Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν σταματούν στην αρχική αδειοδότηση. Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι διενεργεί κάθε χρόνο και δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, καθώς και ελέγχους έπειτα από καταγγελίες πολιτών ή αιτήματα αρμόδιων κρατικών αρχών.

Στους φορείς που μπορεί να ζητήσουν τέτοιον έλεγχο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Υγείας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το ΣΔΟΕ, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Σύλλογος, από το 2024 έως σήμερα έχουν ελεγχθεί περίπου 5.500 φορείς για αρχική βεβαίωση λειτουργίας ή τροποποίησή της. Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιπλέον περίπου 1.000 έλεγχοι, είτε δειγματοληπτικά είτε ύστερα από καταγγελία.

Τι ελέγχει η Επιτροπή

Κατά τον έλεγχο εξετάζεται αρχικά εάν βρίσκεται στον χώρο ο επιστημονικά υπεύθυνος γιατρός, καθώς η παρουσία του αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας.

Παράλληλα, ελέγχεται εάν οι χώροι αντιστοιχούν στην κάτοψη που έχει υποβληθεί στον ΙΣΑ, ο εξοπλισμός, οι συνθήκες υγιεινής και γενικότερα εάν ο φορέας λειτουργεί σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει, ωστόσο, ότι κάθε αυτοψία αποτυπώνει την εικόνα του ιατρείου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Όπως επισημαίνει, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθείται αδιάλειπτα η λειτουργία των ιατρείων ούτε να ελέγχονται καθημερινά περισσότεροι από 15.000 φορείς.

«Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον γιατρό»

Ο ΙΣΑ σημειώνει ακόμη ότι οι επιτροπές του δεν διαθέτουν από τον νόμο τις διωκτικές ή ευρύτερες ελεγκτικές αρμοδιότητες που έχουν άλλες κρατικές αρχές, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το ΣΔΟΕ ή η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας ενός ιατρείου και για τις πράξεις ή τις παραλείψεις που συνδέονται με την παροχή ιατρικής φροντίδας βαρύνει πρωτίστως τον επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό, ο οποίος αναλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία του ασθενούς.

Πηγή: iatropedia.gr