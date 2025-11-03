MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Ηράκλειο: Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μετά τα γεγονότα στα Βορίζια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Μεσαράς, όπως έγινε γνωστό από την 7η ΥΠΕ Κρήτης, δημιουργείται Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης για ενήλικες και παιδιά από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Ηρακλείου, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης σε όσους το επιθυμούν.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, και θα λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Όπως αναφέρεται, για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 28923 40100, ενώ για

επείγουσες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στο τηλέφωνο 6946638402.

«Η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αυτής και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της κοινότητας για κάθε αναγκαία βοήθεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση.

Βορίζια Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βορίζια: Δεκάδες αστυνομικοί για την κηδεία του 39χρονου Φανούρη – Εγκαταλείπουν το χωριό μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Παναγιώτη Κουτσουμπή: Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Μιχαηλίδου: Παρατείνεται έως τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη β’ φάση του “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μικ Τζάγκερ: Στην Ελλάδα ο τραγουδιστής – Έμεινε για τρεις ημέρες στα Χανιά

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Κάνσας: Πρώην τηλεπαρουσιάστρια μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την μητέρα της στο Halloween “για να σώσει τον εαυτό της”