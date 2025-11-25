Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον

Η αποφρακτική υπνική άπνοια που δεν έχει θεραπευτεί μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση νόσου Πάρκινσον μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Neurology».

Η υπνική άπνοια είναι μια συχνή πάθηση, κατά την οποία η αναπνοή ενός ατόμου σταματά και ξεκινά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να μην λαμβάνει αρκετό οξυγόνο.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον (OHSU) και το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης Βετεράνων του Πόρτλαντ, εξέτασαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία περισσότερων από 11 εκατομμυρίων βετεράνων του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι έλαβαν φροντίδα από το 1999 έως το 2022.

Οι ερευνητές εντόπισαν ισχυρή σύνδεση μεταξύ της υπνικής άπνοιας που δεν έχει θεραπευτεί και του Πάρκινσον, ακόμη και μετά την προσαρμογή για παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η παχυσαρκία, η ηλικία και η υψηλή αρτηριακή πίεση. Όσοι δεν χρησιμοποίησαν τη συσκευή παροχής συνεχούς ροής αέρα CPAP για την αντιμετώπιση της νόσου είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης Πάρκινσον σε σχέση με όσους τη χρησιμοποίησαν.

«Αν σταματάς να αναπνέεις και τα επίπεδα οξυγόνου δεν είναι φυσιολογικά, τότε πιθανότατα και οι νευρώνες σου δεν λειτουργούν φυσιολογικά. Αν αυτό επαναλαμβάνεται κάθε νύχτα, για χρόνια, μπορεί να εξηγήσει γιατί η αντιμετώπιση του προβλήματος με CPAP χτίζει ανθεκτικότητα απέναντι σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον», σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Λι Νέιλσον, επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας στο OHSU.