Η Νο1 συνήθεια που πρέπει να αλλάξεις για να χάσεις λίπος στην κοιλιά

Αν έχεις βαρεθεί να ακούς για «μαγικές δίαιτες» ή προγράμματα που υπόσχονται επίπεδη κοιλιά, ήρθε η ώρα να μάθεις την αλήθεια. Το λεγόμενο σπλαχνικό λίπος, δηλαδή το λίπος που βρίσκεται βαθιά στην κοιλιά, γύρω από όργανα όπως το ήπαρ και τα έντερα δεν αφορά απλώς την εμφάνιση, αλλά και την υγεία.

Αυτό το σπλαχνικό λίπος, συνδέεται με καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2, λιπώδη διήθηση ήπατος και ακόμη και με ορισμένες μορφές καρκίνου. Όμως τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεσαι ακριβό εξοπλισμό, γυμναστήριο ή αυστηρή δίαιτα για να το μειώσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σπάσεις μια συγκεκριμένη καθημερινή συνήθεια.

Ποια είναι Νο1 συνήθεια που πρέπει να κόψεις για να χάσεις λίπος στην κοιλιά;

Αν διαβάζεις αυτό το άρθρο καθισμένη/ος, σήκω για λίγο! Η υπερβολικά καθιστική ζωή είναι σύμφωνα με τους ειδικούς ο Νο1 εχθρός σου όταν θέλεις να μειώσεις το επικίνδυνο λίπος στην κοιλιά.

Οι περισσότεροι από εμάς κινούμαστε πολύ λιγότερο απ’ όσο χρειάζεται. Οι επίσημες οδηγίες συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα, αλλά λιγότερο από τους μισούς ανθρώπους πιάνουν αυτόν τον στόχο. Κι όμως, η αύξηση της κίνησης μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη παθήσεων που προκαλούνται από την περίσσεια λίπους.

Ποιοι είναι οι πιο πρακτικοί τρόποι για να καταπολεμήσεις το λίπος στην κοιλιά;

Ξεκίνα με μικρούς στόχους

Δεν χρειάζεται να τρέξεις μαραθώνιο. Ξεκίνα με 10-15 λεπτά την ημέρα από μια δραστηριότητα που σου αρέσει – περπάτημα, χορό ή yoga. Ακόμη και μικρές κινήσεις, όπως να παίρνεις τις σκάλες αντί για το ασανσέρ ή να παρκάρεις λίγο πιο μακριά, κάνουν διαφορά. Κάν’ το με παρέα

Η συνέπεια είναι το κλειδί. Αν συνδυάσεις την άσκηση με κοινωνικότητα, θα γίνει πιο ευχάριστη και σταθερή συνήθεια. Ένας φίλος για περπάτημα ή ένα “challenge” βημάτων μπορούν να σε κρατήσουν κινητοποιημένο. Βάλε υπενθύμιση

Βάλε ένα ξυπνητήρι να χτυπά κάθε 30-60 λεπτά για να σηκώνεσαι, να τεντώνεσαι ή να περπατάς για 2 λεπτά. Αυτές οι μικρές διακοπές μειώνουν τη στασιμότητα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό σου. Κινήσου στο σπίτι

Μπορείς να περπατάς ενώ μιλάς στο τηλέφωνο ή να κάνεις λίγα βήματα κάθε φορά που περιμένεις κάτι να φορτώσει. Η καθημερινότητα προσφέρει πολλές «κρυφές» ευκαιρίες για κίνηση. Πρόσθεσε ασκήσεις δύναμης

Η προπόνηση με βάρη ή ασκήσεις με το βάρος του σώματος (όπως καθίσματα ή push-ups) μειώνουν το σπλαχνικό λίπος και ενισχύουν τη μυϊκή μάζα. Ξεκίνα 1-2 φορές την εβδομάδα και δες τη διαφορά. Βάλε ποικιλία στα προγράμματα γυμναστικής

Συνδύασε αερόβια άσκηση (περπάτημα, ποδήλατο, χορό) με διαλειμματική προπόνηση (HIIT). Έρευνες δείχνουν ότι 3 συνεδρίες την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν σημαντικά το λίπος της κοιλιάς.

Κι άλλοι τρόποι να μειώσεις το σπλαχνικό λίπος



Κοιμήσου επαρκώς: Έστω και ένα κακό βράδυ ύπνου μπορεί να αυξήσει την όρεξη και την ινσουλινική αντίσταση, ευνοώντας τη συσσώρευση λίπους.



Διαχειρίσου το στρες: Η χρόνια ένταση ανεβάζει την κορτιζόλη, που ευνοεί τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά. Δοκίμασε διαλογισμό, αναπνοές ή απλώς λίγο «me time».

Πρόσθεσε φυτικές ίνες: Τροφές όπως βρώμη, όσπρια και φρούτα σταθεροποιούν το σάκχαρο και περιορίζουν την αποθήκευση λίπους.

Κατανάλωσε «καλά» λιπαρά: Λιπαρά ψάρια όπως σολομός, σκουμπρί και σαρδέλες είναι πλούσια σε ωμέγα-3 που μειώνουν τη φλεγμονή και ενισχύουν τον μεταβολισμό.



Τι να θυμάσαι οπωσδήποτε;

Το σπλαχνικό λίπος δεν φεύγει με θαυματουργές δίαιτες ή εξαντλητικά προγράμματα. Η συστηματική κίνηση είναι η πιο αποτελεσματική και απλή λύση. Δεν χρειάζεται να γραφτείς στο γυμναστήριο, αρκεί να περπατάς πιο συχνά, να κινείσαι στη δουλειά και να ενσωματώσεις μικρές αλλαγές που θα γίνουν τρόπος ζωής.

Πηγή: ladylike.gr