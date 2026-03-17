Γρίπη: Μειωμένη αποτελεσματικότητα είχαν εφέτος τα αντιγριπικά εμβόλια, λένε οι ειδικοί

Η δραστηριότητα της γρίπης έχει αρχίσει επιτέλους να μειώνεται, αλλά οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα εφετινά αντιγριπικά εμβόλια δεν παρείχαν τόση προστασία όση κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Νέα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως Ασθενειών (CDC) αποκαλύπτουν ότι η προστασία που παρείχαν εφέτος τα εμβόλια κυμαινόταν κοντά στο 25-30% κατά μέσον όρο.

Πιο προστατευτικά ήταν για τα παιδιά και αισθητά λιγότερο για τους ενήλικες.

Τα αντιγριπικά εμβόλια ποτέ δεν είναι 100% αποτελεσματικά εναντίον της σοβαρής γρίπης. Οι ειδικοί τα θεωρούν επιτυχημένα όταν φθάνουν στο 40-60% όρο. Η εφετινή προστασία που παρείχαν, όμως, είναι η χαμηλότερη των δύο τελευταίων δεκαετιών.

Τα νέα δεδομένα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), που εκδίδουν τα CDC. Όπως αναφέρουν, τα έως τώρα δεδομένα για την εποχή της γρίπης 2025-2026 δείχνουν ότι η προστασία που παρείχαν τα αντιγριπικά εμβόλια κυμαινόταν:

Μεταξύ 38% και 41% στις επισκέψεις στον γιατρό και 41% για τη νοσηλεία στο νοσοκομείο εξαιτίας της

Μεταξύ 22% έως 34% για τις επισκέψεις στον γιατρό και 30% για τη νοσηλεία στο νοσοκομείο

Καθοριστική η παραλλαγή Κ

Κύρια αιτία για τις χαμηλές επιδόσεις των εφετινών εμβολίων ήταν η επικράτηση μίας νέας παραλλαγής ενός ιού γρίπης, η οποία διέφερε από αυτές που περιείχαν τα εμβόλια.

Η παραλλαγή που κυριάρχησε εφέτος ανήκει σε έναν τύπο ιού γρίπης που είναι γνωστός ως γρίπη Α (Η3Ν2). Η νέα παραλλαγή είναι ο υποκλάδος Κ, ο οποίος άρχισε να εξαπλώνεται γρήγορα από τις αρχές ρου χειμώνα.

Τα εφετινά αντιγριπικά εμβόλια παρείχαν προστασία εναντίον μίας διαφορετικής παραλλαγής του ιού Α(Η3Ν2). Η αναντιστοιχία αυτή είχε ως συνέπεια να μην παράσχουν επαρκή προστασία τα εμβόλια, δήλωσε ο παγκοσμίου φήμης ειδικός στις λοιμώδεις νόσους Dr. William Schaffner, καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, στο Τένεσι.

Η παραλλαγή Κ του ιού της γρίπης απεδείχθη ότι εξαπλώνεται πολύ εύκολα. Ευτυχώς όμως δεν φάνηκε να προκαλεί πιο σοβαρή νόσο.

Οι επιστήμονες των CDC υπολογίζουν ότι, επί των σχεδόν 342 εκατομμυρίων Αμερικανών, η γρίπη προκάλεσε:

26 εκατομμύρια κρούσματα της νόσου

340.000 νοσηλείες

21.000 θανάτους

Μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 101 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το σχεδόν 85% των ανθρώπων που κατέληξαν δεν ήσαν εμβολιασμένοι εναντίον της νόσου.

Πηγή: iatropedia.gr