Γρίπη: Από τον Σεπτέμβριο φέτος τα πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα – Σε κίνδυνο ασθενείς με ΧΑΠ

Η περίοδος των αναπνευστικών λοιμώξεων ξεκίνησε φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με τους πνευμονολόγους να παρακολουθούν στενά τη γρίπη, που εμφανίζει νέα παραλλαγή και ενδέχεται να μας προβληματίσει σοβαρά τον χειμώνα.

Οι επιστήμονες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) παρουσίασαν την Τρίτη (18.11.2025) στοιχεία που αποδεικνύουν χωρίς αμφισβήτηση, ότι η γρίπη έκανε φέτος την εμφάνισή της ήδη από τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εξέλιξη, καθώς τα προηγούμενα χρόνια τα πρώτα κρούσματα καταγράφονταν όχι πριν από τον Δεκέμβριο, τον μήνα όπου «παραδοσιακά» ξεκινά η έξαρση της εποχικής γρίπης στην Ελλάδα.

Σε σχετική συνέντευξη τύπου, η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Παρασκευή Κατσαούνου, παρουσίασε δεδομένα που δείχνουν εμφάνιση κρουσμάτων γρίπης ήδη από τον Σεπτέμβριο, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό κύκλο που ξεκινά τον Δεκέμβριο.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τους πνευμονολόγους, προμηνύει έναν μεγαλύτερο και βαρύτερο επιδημιολογικό χειμώνα, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τους ανεμβολίαστους, ευάλωτους, ηλικιωμένους πολίτες, αλλά και τα άτομα που υποφέρουν από χρόνιες νόσους και κυρίως τους ασθενείς με Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Επίσης, δεν αποκλείεται να πιεστούν ξανά τα νοσοκομεία.

Το στέλεχος Κ – γρίπη Α(H3N2): Σαρώνει στην Ευρώπη, έρχεται και στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η υποπαραλλαγή Κ της γρίπης Α(H3N2), η οποία έχει ήδη εντοπιστεί στη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, όμως η κα. Κατσαούνου ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι «θέμα χρόνου» λόγω του τουρισμού και της αυξημένης κινητικότητας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Στέλιος Λουκίδης, υπενθύμισε ότι η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που εντοπίζει συνήθως τις νέες παραλλαγές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν ήδη αλλού. Το κρίσιμο πρόβλημα, όπως σημείωσε, είναι ότι το φετινό εμβόλιο καλύπτει την υποπαραλλαγή AH3N2, όμως, δεν περιλαμβάνει τον κλάδο Κ που αναμένεται να κυριαρχήσει, άρα η ανοσιακή απάντηση «είναι πολύ μικρότερη», όπως είπε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν, 1 στα 3 κρούσματα γρίπης στο εξωτερικό αφορά την παραλλαγή Κ, η οποία εμφανίζει βαρύτερη εικόνα και παρατεταμένη νόσηση. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η φετινή περίοδος γρίπης να κρατήσει από τώρα και έως τα τέλη Απριλίου.

Τα ελληνικά εργαστήρια ολοκληρώνουν τις ημέρες αυτές τις αναλύσεις των δειγμάτων από τα πρώτα κρούσματα γρίπης. Τα αποτελέσματα αναμένονται από τα μέσα έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας και θα δείξουν αν το στέλεχος Κ έχει ήδη φτάσει στη χώρα.

Ποιοι ιοί κυκλοφορούν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή

Η Καθηγήτρια Παρασκευή Κατσαούνου παρουσίασε και την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα των αναπνευστικών ιών στην Ελλάδα, που παρουσιάζεται ίδια κατά την τελευταία τριετία 2022–2024:

Γρίπη

SARS-CoV-2

Ρινοϊός – Εντεροϊός (συχνή συνύπαρξη)

RSV (αναμένεται από τον Δεκέμβριο)

Ένας δεύτερος κορονοϊός, διαφορετικός από τον SARS-CoV-2

Πνευμονιόκοκκος

Ο κορονοϊός έχει κάνει την εμφάνισή του ήδη από το τέλος του καλοκαιριού, ωστόσο, με μία λιγότερο λοιμογόνο παραλλαγή, έτσι η γρίπη –και φέτος– αναμένεται να κυριαρχήσει.

Οι ασθενείς με ΧΑΠ στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου

Οι ειδικοί έκρουσαν «καμπανάκι κινδύνου» ιδιαίτερα για τους ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), που αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Τα στοιχεία από τον «Ευαγγελισμό» είναι αποκαλυπτικά:

19% των ασθενών με ΧΑΠ που μολύνονται από ιούς χρειάζονται νοσηλεία

των ασθενών με ΧΑΠ που μολύνονται από ιούς χρειάζονται 31% όσων νοσηλεύονται έχουν ταυτόχρονα RSV και ΧΑΠ

όσων νοσηλεύονται έχουν 13% νοσηλεύονται με πνευμονιόκοκκο και ΧΑΠ (έχουν πολύ συχνά θανατηφόρα κατάληξη)

Όπως σημειώθηκε, οι ασθενείς με ΧΑΠ που προσβάλλονται ταυτόχρονα από γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις έχουν σημαντικά υψηλότερη θνητότητα, κάτι που οι πνευμονολόγοι βλέπουν επαναλαμβανόμενα κάθε χειμώνα.

Η κα. Κατσαούνου υπογράμμισε τη σημασία των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων και προληπτικών μέτρων, οι οποίες συχνά είναι πιο αποτελεσματικές και σαφώς πιο οικονομικές.

Αυτές είναι: η διακοπή του καπνίσματος, οι εμβολιασμοί και η πνευμονική αποκατάσταση, δηλαδή προγράμματα άσκησης με εξειδικευμένες αναπνευστικές θεραπείες

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των πνευμονολόγων, η φετινή σεζόν αναμένεται πιο παρατεταμένη και ενδεχομένως να εξελιχθεί σε πολυκύμαντη. Όπως έχει ήδη αναφέρει ο ΕΟΔΥ, τα κύματα γρίπης μπορεί να επαναληφθούν μέχρι και τον Απρίλιο.

Ανάγκη για επαρκή θωράκιση

Η εικόνα που διαμορφώνεται φέρνει τους ειδικούς σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης.

Για τον λόγο αυτό, οι πνευμονολόγοι υπενθύμισαν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο προστασίας για τον χειμώνα, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες.

Η σύσταση αφορά τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό, αλλά και την επικαιροποιημένη δόση για τον COVID-19, η οποία φέτος χορηγείται σε όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Παράλληλα, διαθέσιμα είναι και τα δύο εμβόλια έναντι του RSV για τους ηλικιωμένους και τους χρόνιους ασθενείς — μια επιλογή που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις επιπλοκές και τις νοσηλείες.

Ασθενείς με ΧΑΠ και εμβολιασμοί

Καταλήγοντας, η κα. Κατσαούνου τόνισε πώς σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΠΕ, οι ασθενείς με ΧΑΠ θα πρέπει να εμβολιάζονται:

1. Εφάπαξ με το εικοσαδύναμο εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου.

2. Ετησίως με το εμβόλιο έναντι της γρίπης.

3. Κάθε δέκα έτη με το εμβόλιο έναντι του κοκκύτη.

4. Kάθε δύο έτη με το εμβόλιο έναντι του RSV.

5. Ετησίως με το εμβόλιο έναντι της COVID-19.

6. Εφάπαξ με το εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα.

Για τις περιπτώσεις 1 – 5 συστήνεται οι ασθενείς με ΧΑΠ να εμβολιάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας.

