Φωτοβολταϊκό ηλεκτρονικό εμφύτευμα βοήθησε τυφλούς ανθρώπους να ξαναδιαβάσουν

Μία ομάδα ηλικιωμένων που έχουν χάσει την όρασή τους λόγω μιας σοβαρής οφθαλμοπάθειας, ανέκτησαν την ικανότητα ανάγνωσης χάρη σε ένα ηλεκτρονικό εμφύτευμα που τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος των ματιών τους.

Ο χειρουργός που πραγματοποίησε την εμφύτευση σε πέντε ασθενείς στο Οφθαλμολογικό Νοσοκομείο Moorfields, στο Λονδίνο, λέει πως τα αποτελέσματα της διεθνούς μελέτης είναι «συναρπαστικά».

Η τεχνολογία προσφέρει ελπίδα στους πάσχοντες από μία προχωρημένη μορφή ξηράς ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, που λέγεται γεωγραφική ατροφία.

Την κατάσταση αυτή εκδηλώνει το περίπου 15-20% των πασχόντων από εκφύλιση της ωχράς. Σε απόλυτους αριθμούς υπολογίζεται ότι πάσχουν 5 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι. Στην πραγματικότητα, εκτιμάται ότι σχεδόν 1 στους 5 ενήλικες άνω των 80 ετών έχουν γεωγραφική ατροφία στο ένα μάτι τουλάχιστον.

Στους ασθενείς αυτούς, υφίστανται προοδευτικά βλάβες και νεκρώνονται τα κύτταρα σε μία μικροσκοπική περιοχή του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Ο χιτώνας αυτός βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού. Η καταστροφή αυτής της περιοχής, που λέγεται ωχρά κηλίδα, οδηγεί σε θόλωμα της κεντρικής όρασης. Συχνά χάνεται επίσης η ικανότητα διάκρισης των χρωμάτων και των μικρών λεπτομερειών.

Τελικά το σημείο αυτό ατροφεί (γεωγραφική ατροφία) και δημιουργείται ένα σκοτεινό πεδίο στην όραση. Αν επεκταθεί, ο ασθενής τυφλώνεται. Όταν ένας άνθρωπος εκδηλώνει γεωγραφική ατροφία στο ένα μάτι, έχει αυξημένες πιθανότητες να την παρουσιάσει και στο άλλο.

Η νέα μελέτη

Για την αντιμετώπιση της τύφλωσης από γεωγραφική ατροφία οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα μικροσκοπικό φωτοβολταϊκό μικροτσίπ. Είναι ένα τετράγωνο μεγέθους 2 χιλιοστών, το οποίο έχει πάχος όσο μία τρίχα από τα μαλλιά μας.

Το εμφύτευμα αυτό τοποθετήθηκε κάτω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα 38 ασθενών. Είναι συνδεδεμένο με έναν ενισχυτή που έχουν οι ασθενείς στην τσέπη τους.

Οι γιατροί έδωσαν στους εθελοντές να φορέσουν γυαλιά με ενσωματωμένη βιντεοκάμερα. Η βιντεοκάμερα στέλνει μέσω υπέρυθρων ακτίνων εικόνες στο εμφύτευμα, το οποίο τις προωθεί στον ενισχυτή. Εκεί μεγεθύνονται και επεξεργάζονται, ώστε να σταλούν πίσω στο εμφύτευμα και από εκεί, μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι να βλέπουν οι ασθενείς καθαρά τις μεγεθυμένες εικόνες. Αυτό όμως χρειάσθηκε εκπαίδευση μηνών έως ότου μάθουν να τις ερμηνεύουν. Το αποτέλεσμα, όμως, τους δικαίωσε αφού ανέκτησαν σε κάποιον βαθμό την όρασή τους.

«Το να μπορέσω να διαβάσω ξανά και να λύσω σταυρόλεξα, ήταν εξωπραγματικό», δήλωσε μία από τις εθελόντριες, η 70χρονη Sheila Irvine, που πάσχει από ολική τύφλωση. «Είναι υπέροχο, θαυμάσιο. Το απολαμβάνω πραγματικά».

Τα ευρήματα

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine. Διεξήχθη σε ασθενείς από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία. Το εμφύτευμα λέγεται Prima και κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Science Corporation.

Από τους 38 ασθενείς, οι ερευνητές είχαν αποτελέσματα από τους 32. Από τους υπόλοιπους, οι τρεις απεβίωσαν, ο ένας απέσυρε τη συμμετοχή του και οι άλλοι δύο δεν θέλησαν να υποβληθούν σε επαναληπτικές εξετάσεις.

Από τους υπόλοιπους 32, οι 27 κατόρθωσαν να ξαναδιαβάσουν χρησιμοποιώντας την κεντρική όρασή τους. Έναν χρόνο μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, μπορούσαν να διαβάζουν πέντε γραμμές (ή 25 γράμματα) στους πίνακες οπτοτύπων στα ιατρεία των οφθαλμιάτρων τους.

«Η τεχνολογία αυτή είναι πρωτοποριακή και μπορεί να αλλάξει τη ζωή των πασχόντων από γεωγραφική ατροφία», δήλωσε ο Dr. Mahi Muqit, λέκτορας Οφθαλμολογίας στο University College του Λονδίνου (UCL) και χειρουργός οφθαλμίατρος στο Moorfields. «Είναι το πρώτο εμφύτευμα που αποδεικνύεται ότι προσδίδει σημαντική ικανότητα όρασης για ορισμένες καθημερινές δραστηριότητες. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο επίτευγμα».

Προς το παρόν το εμφύτευμα είναι διαθέσιμο μόνο στο πλαίσιο κλινικών μελετών. Ωστόσο ο Dr. Muqit ελπίζει ότι σε λίγα χρόνια θα είναι διαθέσιμο ευρέως. Είναι επίσης πιθανό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πάσχοντες από άλλες ανάλογες παθήσεις.

