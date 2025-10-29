Έζησε με νεφρό από χοίρο για 271 ημέρες, δημιουργώντας μοναδικό ρεκόρ

Ιστορία έγραψε ένας 67χρονος Αμερικανός, ο οποίος έζησε επί εννέα μήνες με γενετικά τροποποιημένο νεφρό από χοίρο.

Όπως ανακοίνωσαν οι γιατροί από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (Mass General) που πραγματοποίησαν την πρωτοποριακή μεταμόσχευση, οι 271 ημέρες που έφερε τον νεφρό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει επιζήσει άνθρωπος με όργανο από ζώο, όπως μεταδίδει το iatropedia.gr.

Οι γιατροί προχώρησαν την περασμένη Πέμπτη (23.10.2025) σε αφαίρεση του νεφρού, διότι είχε αρχίσει να φθίνει η λειτουργία του.

Ο Tim Andrews ήταν ο τέταρτος ασθενής στις ΗΠΑ ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση με γενετικά τροποποιημένο νεφρό από χοίρο. Η τροποποίηση έγινε για να αποτραπεί η απόρριψη του μοσχεύματος από τον οργανισμό του.

Μετά την αφαίρεση, ο κ. Andrews επέστρεψε στην αιμοκάθαρση. Παραμένει επίσης στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση ανθρώπινου νεφρού.

Ο κ. Andrews πάσχει από τη δεκαετία του 1990 από σακχαρώδη διαβήτη. Πριν από τρία χρόνια έμαθε ότι είχε εκδηλώσει τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Η αιμοκάθαρση του έσωσε τη ζωή, αλλά ήταν εξαντλητική. Περνούσε έξι ώρες την ημέρα, τρεις ημέρες την εβδομάδα, συνδεδεμένος με το μηχάνημα που καθάριζε το αίμα του.

Πρόοδος στις ξενομεταμοσχεύσεις

Η περίπτωσή του βοήθησε τους επιστήμονες να κάνουν σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα των ξενομεταμοσχεύσεων, δηλαδή των μεταμοσχεύσεων οργάνων από ζώα σε ανθρώπους. Οι ξενομεταμοσχεύσεις ελπίζεται ότι θα βελτιώσουν μια μέρα την μεγάλη έλλειψη μοσχευμάτων που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο.

Το προηγούμενο ρεκόρ επιβίωσης με μεταμοσχευμένο νεφρό από χοίρο είχε μία γυναίκα από την Αλαμπάμα. Στην περίπτωσή της, ο νεφρός άντεξε 130 ημέρες.

Ο κ. Andrews έχει σπάνια ομάδα αίματος. Έτσι, δήλωσε εθελοντής για τη μεταμόσχευση όταν έμαθε ότι υπήρχε αυτή η πειραματική (ερευνητική) επιλογή. Οι γιατροί του είχαν ανακοινώσει ότι πριν από το χειρουργείο είχε ακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα βελτίωσης της φυσικής κατάστασής του.

Στο πλαίσιο της σχετικής μελέτης, οι γιατροί του Mass General εκτέλεσαν τον Ιούνιο και δεύτερη μεταμόσχευση γενετικά τροποποιημένου νεφρού από χοίρο. Η υγεία αυτού του ασθενούς εξελίσσεται ομαλά. Έως το τέλος του 2025, εξ άλλου, θα πραγματοποιήσουν και τρίτη μεταμόσχευση.

Ο τομέας των ξενομεταμοσχεύσεων εξελίσσεται ταχέως. Εκτός από νεφρό, έχουν ήδη μεταμοσχευθεί ερευνητικά σε ανθρώπους καρδιά και ήπαρ. Στην Κίνα, ένα ηπατικό μόσχευμα διήρκησε 38 ημέρες πριν αφαιρεθεί.