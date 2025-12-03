Eθελοντική αιμοδοσία από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία του ΙΣΘ, Πλατεία Αριστοτέλους 4, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. «Παράλληλα, αυτές τις ώρες, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, στο κέντρο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί bazaar με τη συμμετοχή ιδρυμάτων ενόψει των γιορτών αλληλεγγύης και αγάπης, δηλαδή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς» τονίζει η Αντιπρόεδρος του ΙΣΘ και βιοπαθολόγος Μαρία Χατζηδημητρίου. Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΘ είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών με πολλά ευεργετήματα τόσο για τα μέλη του συλλόγου όσο και για την ίδια την Αιμοδοσία (διαρκής μέριμνα για την εξασφάλιση επάρκειας αίματος, διαχείριση των φιαλών του Συλλόγου μας κ.ά)

Ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας υπενθυμίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις για την αιμοδοσία που διοργάνωσε ο σύλλογος στο πλαίσιο της ΔΕΘ όπου ειδικοί επιστήμονες ανέπτυξαν ότι «οι αιμοδότες όχι μόνο εξασφαλίζουν σταθερή προμήθεια αίματος για χειρουργεία, τραύματα και χρόνιες παθήσεις, αλλά επωφελούνται και οι ίδιοι από αυτή την πράξη μειώνοντας τα επίπεδα σιδήρου στο σώμα τους και ταυτόχρονα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, βιώνοντας μια βαθιά ψυχολογική ικανοποίηση που συχνά μειώνει το άγχος». Σύμφωνα δε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η παγκόσμια συλλογή αίματος φτάνει στα 118,5 εκατομμύρια μονάδες ετησίως, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα λιγότερο από το 50% των δωρεών προέρχεται από εθελοντές, ποσοστό που μπορεί να αυξηθεί με ανάλογες δράσεις. Όπως επισημαίνει και ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Μπάτζιος προσθέτοντας ότι «Η εθελοντική αιμοδοσία μειώνει τα επίπεδα σιδήρου και καρδιαγγειακού κινδύνου για δότες πέρα από τα προφανή οφέλη σε λήπτες»

Η δράση προσφοράς του ΙΣΘ θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αριστοτέλους 4, στις 20 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09:30 ως τις 14:00. Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ. Πριν την αιμοδοσία καλό θα είναι να έχουν καταναλώσει ένα ελαφρύ πρωινό, να έχουν πιεί άφθονο νερό, να αποφύγουν το αλκοόλ και να έχουν κοιμηθεί καλά. Η διαδικασία είναι ασφαλής, ανώδυνη και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά ώστε να έχουν συμπολίτες μας, ενδεχομένως και εμείς ή τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πολύ χρόνο μπροστά τους.