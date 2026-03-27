Επιστημονική εκδήλωση σήμερα και αύριο από το Νεφρολογικό Τμήμα του “Παπανικολάου”

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Νεφρολογικό Τμήμα-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση αφιερωμένη στη Διαγνωστική και Επεμβατική Νεφρολογία με θέμα «Κεντρικοί Φλεβικοί Καθετήρες Αιμοκάθαρσης: Μύθοι και Επιστημονικά Δεδομένα». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στις 27 και 28 Μαρτίου 2026 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων στην αιμοκάθαρση, τις ενδείξεις και τις επιπλοκές τους, καθώς και η αποδόμηση μύθων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την κλινική πράξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό εργαστήριο διάρκειας δέκα ωρών με θέμα την εφαρμογή του POCUS (Point-of-Care Ultrasound) στη Νεφρολογία. Το εργαστήριο θα πλαισιωθεί από εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, όπως νεφρολόγοι, αγγειοχειρουργοί, εντατικολόγοι, ακτινοδιαγνώστες, καρδιολόγοι και πνευμονολόγοι.

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι μια κατάσταση όπου η λειτουργία των νεφρών μειώνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Η προστασία της νεφρικής λειτουργίας και η εξέλιξη της νόσου μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά και προοιωνίζοντας καλύτερη έκβαση χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή ιατρική παρακολούθηση.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της νεφρικής υγείας στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας καθιερώνοντας την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Η ημέρα αυτή υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, ο υγιεινός τρόπος ζωής και ο τακτικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης νεφρικών παθήσεων.

Με άξονα αυτή την πρωτοβουλία το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου διοργανώνει κάθε χρόνο επιστημονικές δράσεις εστιάζοντας στη συνεχή εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» με τον Διοικητή, κ. Νικήτα Παπαδόπουλο και την Αναπληρώτρια Διοικήτρια, κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου στηρίζουν ενεργά πρωτοβουλίες που άπτονται ζητημάτων όπως η νεφρική ανεπάρκεια η οποία έχει πολλαπλές κοινωνικές επεκτάσεις και έχει αναγνωριστεί ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.