ΕΟΦ: Προσοχή σε σκεύασμα κατά του διαβήτη – Δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την προσοχή των καταναλωτών σε σκεύασμα για τη ρύθμιση του σακχάρου, το οποίο διακινείται μέσω Διαδικτύου, εφιστούν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρονται τα ακόλουθα:

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος ‘DIABEXOL PRO’ , τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ρύθμιση του σακχάρου. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

To ‘DIABEXOL PRO’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ‘DIABEXOL PRO’, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Πηγή: iatropedia.gr

ΕΟΦ Σακχαρώδης Διαβήτης

