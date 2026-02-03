MENOY

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για σκευάσματα που περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες – Δείτε ποια είναι

THESTIVAL TEAM

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων FOR X5 COFFEE PREMIUN HERBAL POWDER, FOR X5 MAGIC MIXED HERBAL POWDER, OZLEX TEA, τα οποία είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα προϊόντα FOR X5 COFFEE PREMIUN HERBAL POWDER, OZLEX TEA περιέχουν τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και σιλδεναφίλη (sildenafil) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του ΕΟΦ που διενεργήθηκαν, το προϊόν FOR X5 MAGIC MIXED HERBAL POWDER περιέχει τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες cyproheptadine και dexamethasone χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

H ουσία σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της δεν δικαιολογείται σε τρόφιμα, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική.

Η κυπροεπταδίνη (cyproheptadine) είναι μία ισχυρή αντισταμινική ουσία, ένας ανταγωνιστής της σεροτονίνης και της ισταμίνης, και χρησιμοποιείται για τις αντικνησμώδεις και αντιαλλεργικές ιδιότητές της, καθώς και ως διεγερτικό της όρεξης. Ωστόσο όσοι θέλουν να αποκτήσουν αύξηση σωματικού βάρους και όγκου, την λαμβάνουν ανεξέλεγκτα και μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνη και να οδηγήσει σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με κίνδυνο για την υγεία τους.

Η dexamethasone συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες και σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών.

ΕΟΦ

