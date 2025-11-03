ΕΟΦ: Η ασφάλεια των φαρμάκων ξεκινά από εμάς τους ίδιους

Με τη συμμετοχή του ΕΟΦ ξεκινά σήμερα η 10η διεθνής εκστρατεία #MedSafetyWeek για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων με βασικό μήνυμα: «Η ασφάλεια των φαρμάκων ξεκινά από εμάς τους ίδιους – ο καθένας μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια των φαρμάκων».

«Δεν είναι μόνο οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί ή οι αρμόδιες αρχές. Κάθε ασθενής/ χρήστης φαρμάκου, φροντιστής ή μέλος της οικογένειάς του μπορεί να μιλήσει και να αναφέρει πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης Κάρτας, βοηθώντας έτσι στην προστασία των άλλων», αναφέρει ο Οργανισμός.

Ο ΕΟΦ, όπως όλες οι αρχές φαρμάκων, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις αναφορές για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Στόχος της εκστρατείας, που διαρκεί από τις 3 ως τις 9 Νοεμβρίου, είναι να γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι ότι η αναφορά τους έχει σημασία.

Δυστυχώς, η έρευνα δείχνει ότι αναφέρεται μόνο το 5-10% του συνόλου των πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. «Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον εντοπισμό και την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας», σημειώνει ο ΕΟΦ.

Οι συνήθεις λόγοι για τη μη αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι: