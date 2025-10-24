MENOY

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει σε έγγραφό του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως υπογραμμίζει, «στη χώρα μας υπεύθυνος Φορέας για την διαχείριση του νοσήματος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημείωσε ότι «η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο ΕΟΦ, κατόπιν ερωτήματος του υπουργού Κώστα Τσιάρα, μας ενημέρωσε εγγράφως ότι σήμερα δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «επειδή τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει η επιστήμη, δημιουργήθηκε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η οποία θα παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα παρέχει άμεση και τεκμηριωμένη ενημέρωση, καθώς και εισηγήσεις λήψης μέτρων, τις οποίες θα αξιοποιούμε για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νοσού».

Συμπλήρωσε δε, ότι «το κρίσιμο τώρα είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των απαγορεύσεων μετακινήσεων και των μέτρων βιοασφάλειας, οι αυστηροί έλεγχοι και οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να διακόψουμε τη διασπορά, και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της χώρας».

