Εννιά τρόποι για να κάνετε τον πρωινό σας καφέ πιο υγιεινό

Ο καφές είναι γνωστός για την καφεΐνη που περιέχει, τα αντιοξειδωτικά και την ικανότητά του να ενισχύει την εγρήγορση.

Μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, ηπατικής νόσου, ακόμη και ορισμένων νευροεκφυλιστικών παθήσεων. Αλλά ο τρόπος που παρασκευάζετε τον καφέ σας έχει εξίσου μεγάλη σημασία με την ποσότητα που πίνετε.

Η διαφορά μεταξύ ενός φλιτζανιού που ενισχύει την υγεία και μιας… βόμβας θερμίδων με ζάχαρη συχνά οφείλεται σε μικρές καθημερινές επιλογές. Οι διατροφολόγοι προτείνουν αυτές τις στρατηγικές για να μετατρέψετε τον πρωινό σας καφέ σε μια πιο υγιεινή συνήθεια.

1. Ξεχάστε την προστιθέμενη ζάχαρη

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ακυρώσετε τα οφέλη υγείας του καφέ είναι να τον γεμίσετε με ζάχαρη. Η υπερβολική ζάχαρη συμβάλλει στην αύξηση βάρους, την αντίσταση στην ινσουλίνη, ακόμη και στην εξασθένηση της μνήμης. Με την πάροδο του χρόνου, αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων.

Αντί να προσθέσετε ζάχαρη με το κουτάλι, δοκιμάστε:

Λίγο κανέλα για φυσική γλυκύτητα και αντιοξειδωτικά

Μια σταγόνα εκχύλισμα βανίλιας, για να προσθέσετε γεύση χωρίς θερμίδες

Μειώστε σταδιακά τη ζάχαρη, για να επιτρέψετε στους γευστικούς σας κάλυκες να προσαρμοστούν

2. Κάντε πιο έξυπνες επιλογές γάλακτος

Ενώ η κρέμα γάλακτος και οι αρωματισμένες κρέμες (π.χ. σαντιγί) προσθέτουν πλούσια γεύση, συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και πρόσθετα σάκχαρα. Αυτά τα συστατικά μπορούν να αυξήσουν τη χοληστερόλη και να εξουδετερώσουν τα καρδιαγγειακά οφέλη του καφέ.

Οι διατροφολόγοι προτείνουν:

Γάλα χαμηλών λιπαρών για ασβέστιο και πρωτεΐνη χωρίς υπερβολικό λίπος

Εμπλουτισμένα φυτικά γάλατα (όπως βρόμης, αμυγδάλου ή σόγιας) που προσθέτουν θρεπτικά συστατικά χωρίς περιττές θερμίδες

Αποφυγή τεχνητών κρεμών, οι οποίες συχνά περιέχουν υδρογονωμένα έλαια

3. Αρωματίστε με κανέλα αντί για σιρόπια

Η κανέλα όχι μόνο ενισχύει τη γεύση, αλλά περιέχει επίσης ισχυρά αντιοξειδωτικά και ενώσεις που υποστηρίζουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Σε αντίθεση με τα ζαχαρούχα σιρόπια, δεν θα προκαλέσει αιχμές γλυκόζης ούτε θα προσθέσει κενές θερμίδες.

Αυτή η αντικατάσταση ικανοποιεί τις λιγούρες γεύσης, διατηρώντας παράλληλα τον καφέ σας λειτουργικό και θρεπτικό.

4. Προσθέστε κακάο σε σκόνη για καλύτερη υγεία του εγκεφάλου

Η μη ζαχαρωμένη κακάο σε σκόνη είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, φυτικές ενώσεις που έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και υποστηρίζουν την μνήμη. Ένα κουταλάκι του γλυκού κακάο μπορεί να μετατρέψει τον καφέ σε μια «μόκα που ενισχύει τον εγκέφαλο» χωρίς την υπερφόρτωση ζάχαρης στα προϊόντα πολλών αλυσίδων καφέ.

Αυτή η μικρή προσθήκη προσθέτει βάθος γεύσης και ευθυγραμμίζεται με την μακροπρόθεσμη γνωστική υγεία.

5. Επιλέξτε φιλτραρισμένες μεθόδους παρασκευής

Οι μέθοδοι παρασκευής έχουν σημασία. Ο αφιλτράριστος καφές (όπως ο γαλλικός καφές ή ο εσπρέσο) περιέχει διτερπένια: φυσικά έλαια που μπορούν να αυξήσουν την LDL («κακή») χοληστερόλη. Η χρήση χάρτινου φίλτρου απομακρύνει τις περισσότερες από αυτές τις ενώσεις, διατηρώντας παράλληλα τα ευεργετικά αντιοξειδωτικά.

Αν απολαμβάνετε τον αφιλτράριστο καφέ, εξισορροπήστε τον με άλλα φιλτραρισμένα φλιτζάνια όλη την εβδομάδα.

6. Διατηρήστε τις μερίδες σε μέτρια επίπεδα

Η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει άγχος, πεπτικά προβλήματα ή διαταραχές του ύπνου.

Οι ειδικοί προτείνουν τον περιορισμό της καφεΐνης σε 300-400 mg την ημέρα (περίπου 3-4 μικρά φλιτζάνια). Το να ακούτε το σώμα σας είναι το κλειδί: κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα με λιγότερη ποσότητα καφέ.

7. Προσδιορίστε τον κατάλληλο χρονισμό για καλύτερο ύπνο

Ο καφές απολαμβάνεται καλύτερα το πρωί. Η καφεΐνη παραμένει στην κυκλοφορία του αίματος για ώρες και μπορεί να διαταράξει τον ύπνο εάν καταναλωθεί αργά μέσα στην ημέρα. Ο κακός ύπνος, με τη σειρά του, υπονομεύει την λειτουργία του εγκεφάλου, τον μεταβολισμό και την υγεία της καρδιάς.

Προσπαθήστε να διακόψετε την καφεΐνη νωρίς το απόγευμα, για να προστατεύσετε τους αναζωογονητικούς κύκλους ύπνου.

8. Πείτε όχι στα τεχνητά γλυκαντικά και σιρόπια

Τα τεχνητά γλυκαντικά και τα αρωματισμένα σιρόπια συχνά καλύπτουν τη φυσική γεύση του καφέ, προσθέτοντας χημικές ουσίες, κρυμμένα σάκχαρα ή περιττές θερμίδες. Με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να εκπαιδεύσουν τον ουρανίσκο σας να λαχταρά πιο γλυκά τρόφιμα.

Αντίθετα, πειραματιστείτε με μπαχαρικά, μη ζαχαρούχο φυτικό γάλα ή μια μικρή ποσότητα μελιού, όταν χρειάζεται. Αυτές οι επιλογές ενισχύουν τη γεύση φυσικά και ευθυγραμμίζονται με πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα.

9. Συνδυάστε τον καφέ με ένα ισορροπημένο πρωινό

Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα ή πεπτικό ερεθισμό. Ο συνδυασμός του με πρωτεΐνες, υγιή λίπη και φυτικές ίνες παρέχει σταθερή ενέργεια και διατηρεί την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα.

Παραδείγματα:

Βρόμη με ξηρούς καρπούς και μούρα

Ψωμί ολικής αλέσεως με αβοκάντο και αυγό

Γιαούρτι με φρούτα και σπόρους

Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει τον καφέ σε μέρος μιας ολοκληρωμένης πρωινής ρουτίνας και όχι σε ένα αυτόνομο διεγερτικό.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο σκέτος καφές η πιο υγιεινή επιλογή;

Ναι. Ο καφές χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή κρέμας παρέχει αντιοξειδωτικά με ελάχιστες θερμίδες.

Μπορεί ο καφές να βελτιώσει την απόδοση στην προπόνηση;

Ναι. Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την αντοχή και την εστίαση, καθιστώντας την μια φυσική ώθηση πριν από την προπόνηση, όταν καταναλώνεται μία ώρα πριν από την άσκηση.

Είναι ο ντεκαφεϊνέ καφές ωφέλιμος;

Ναι. Ο ντεκαφεϊνέ περιέχει αντιοξειδωτικά παρόμοια με τον κανονικό καφέ αλλά χωρίς καφεΐνη, καθιστώντας τον καλή επιλογή για ευαίσθητα άτομα.

Προκαλεί ο καφές αφυδάτωση;

Όχι. Ο καφές συμβάλλει στην ενυδάτωση παρά την ήπια διουρητική του δράση.

Ποια είναι η πιο υγιεινή ημερήσια ποσότητα καφέ;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, έως 3-4 φλιτζάνια την ημέρα είναι ασφαλής και ωφέλιμη ποσότητα. Οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να περιορίσουν την πρόσληψη σε περίπου 200 mg καφεΐνης ημερησίως.

Συμπέρασμα

Ο καφές μπορεί να είναι ένα από τα πιο υγιεινά ροφήματα στη διατροφή σας, αλλά μόνο αν παρασκευάζεται με προσοχή. Παραλείποντας την προσθήκη ζάχαρης, επιλέγοντας πιο υγιεινό γάλα, αρωματίζοντας με μπαχαρικά, μετριάζοντας την πρόσληψη καφεΐνης και συνδυάζοντας τον καφέ με ισορροπημένα γεύματα, μπορείτε να απολαύσετε την πρωινή σας ρουτίνα χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας.

Πηγή: onmed.gr