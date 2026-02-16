Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία για παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες σήμερα στον δήμο Καλαμαριάς

Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ο Δήμος Καλαμαριάς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών, σε συνεργασία με τις «Παιδικές Καρδιές», με στόχο την ενίσχυση των αναγκών παιδιών και οικογενειών που δοκιμάζονται καθημερινά.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο δήμος, «τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες δίνουν έναν καθημερινό αγώνα ζωής. Πολλές από τις ιατρικές παρεμβάσεις και θεραπείες που χρειάζονται προϋποθέτουν επάρκεια αίματος.

Κάθε φιάλη αίματος είναι μια έμπρακτη στήριξη στις «Παιδικές Καρδιές» και στις οικογένειές τους. Είναι μια απλή, ασφαλής και βαθιά ανθρώπινη πράξη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Με λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο μας, μπορούμε:

Να σταθούμε δίπλα στις «Παιδικές Καρδιές», χαρίζοντας ελπίδα και ασφάλεια

Να κάνουμε την αλληλεγγύη πράξη

Να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς και συλλογικής ευθύνης»

Παράλληλες δράσεις

Στον χώρο θα πραγματοποιηθούν:

Ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών από την

Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας»

Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας» Συλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες να διαθέσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Γιατί όταν ενωνόμαστε για τις παιδικές καρδιές, αποδεικνύουμε ότι η κοινωνία μας χτυπά στον ρυθμό της προσφοράς.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

09:00 – 13:00

Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής» (Χηλής & Τριπόλεως)

Πληροφορίες: 2313 314 499, 2313 314 498