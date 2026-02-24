Δύο απλές κινήσεις το βράδυ μπορεί να ωφελήσουν σημαντικά την υγεία της καρδιάς

Δύο απλές αλλαγές στις συνήθειές μας το βράδυ μπορεί να ωφελήσουν σημαντικά την καρδιά, μειώνοντας τον κίνδυνο αναπτύξεως καρδιαγγειακής νόσου, αναφέρουν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν πως η αποφυγή του φαγητού (και του τσιμπολογήματος) αργά το βράδυ, παρέχει σημαντικά καρδιομεταβολικά οφέλη. Το ίδιο και η μείωση του φωτισμού στο σπίτι, με τρόπο ώστε να επικρατεί ημίφως τις 3 ώρες πριν από την βραδινή κατάκλιση.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Όπως γράφουν οι ερευνητές, διεξήγαγαν τη μελέτη τους σε 39 υπέρβαρους ή παχύσαρκους εθελοντές, ηλικίας 36-75 ετών.

Οι ερευνητές ζήτησαν από όλους να περάσουν 7,5 εβδομάδες έχοντας χαμηλωμένα τα φώτα του σπιτιού τους τις 3 ώρες πριν από το βραδινό ύπνο. Από τους μισούς ζήτησαν επίσης να τρώνε για τελευταία φορά τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τον βραδινό ύπνο. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να τρώνε ως συνήθως.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης οι ερευνητές κατέγραφαν την καρδιολογική λειτουργία τους. Τους υπέβαλλαν επίσης σε διάφορες εξετάσεις.

Τα ευρήματα

Στο τέλος των 7,5 εβδομάδων, όσοι εθελοντές σταματούσαν το φαγητό τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τον ύπνο, είχαν σημαντική βελτίωση στην αρτηριακή πίεση και στους καρδιακούς παλμούς τους. Κατά μέσον όρο είχαν μειωθεί 3,5% και 5% αντιστοίχως.

Ο οργανισμός τους έδειχνε επίσης πιο ομαλή μείωση και των δύο στη διάρκεια του ύπνου. Επιπλέον, η καρδιά τους κτυπούσε ταχύτερα την ημέρα όταν ήσαν δραστήριοι και επιβραδυνόταν περισσότερο το βράδυ όταν αναπαύονταν. Οι αλλαγές αυτές υποδηλώνουν σαφώς καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, είπαν οι ερευνητές.

Η μελέτη έδειξε ακόμα ότι με την αποφυγή του φαγητού αργά το βράδυ, βελτιωνόταν και ο γλυκαιμικός έλεγχος των εθελοντών. Ο γλυκαιμικός έλεγχος είναι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η βελτίωσή του σημαίνει ότι το πάγκρεάς τους αντιδρούσε πιο αποτελεσματικά όταν έτρωγαν υδατάνθρακες, εκκρίνοντας περισσότερη ινσουλίνη.

Οι αλλαγές αυτές υποδηλώνουν ότι ο οργανισμός των εθελοντών είχε συγχρονιστεί καλύτερα με το βιολογικό τους ρολόι, εξηγούν οι ερευνητές.

«Η προσαρμογή των ωρών της νηστείας σε συνάρτηση με τον φυσικό κύκλο ύπνο-αφύπνισης του οργανισμού, μπορεί να βελτιώσει τον συντονισμό του ύπνου με τον μεταβολισμό και την καρδιά», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Daniela Grimaldi, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Ύπνου στο Πανεπιστήμιο Northwestern, στο Σικάγο.

Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, πρόσθεσε. Όπως εξήγησε, κανένας εθελοντής δεν άλλαξε τις θερμίδες που κατανάλωνε. Απλώς οι μισοί άλλαξαν το ωράριο του φαγητού τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι «δεν έχει σημασία μόνον πόσο τρώει κάποιος. Έχει σημασία και το πότε σε συνάρτηση με τον ύπνο», επισήμανε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr. Phyllis Zee, καθηγήτρια Ιατρικής Ύπνου στο πανεπιστήμιο.

Επομένως, η προσαρμογή της διατροφής και της έκθεσης στο φως στο ωράριο του ύπνου αποτελεί μία παρέμβαση του τρόπου ζωής που υπόσχεται πολλά στη βελτίωση της καρδιομεταβολικής λειτουργίας, κατέληξαν οι επιστήμονες.

Πηγή: iatropedia.gr