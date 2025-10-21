MENOY

ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχοντας ως στόχο την έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), πρόκειται να πραγματοποιήσει δωρεάν σπιρομέτρηση σε καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή σε άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, ηλικίας άνω των 40 ετών.

Οι σπιρομετρήσεις θα γίνουν από εθελοντή πνευμονολόγο, σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων (Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος), από τις 9.00 έως τις 13.00 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 2313318920 και 2313318948.

Δήμος Θεσσαλονίκης

