Δωρεάν προληπτικός έλεγχος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής στον Δήμο Θέρμης

Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και με τη συμμετοχή του εθελοντή ακτινοδιαγνώστη κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί:

Δευτέρα 9, Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο ΚΕ.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης, δίπλα από το κλειστό γήπεδο Τριαδίου,

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Ιατρείο Νέας Ραιδεστού.

Ο προληπτικός έλεγχος θα γίνει με τη χρήση της σύγχρονης συσκευής ασύρματου συστήματος C3 HD, η οποία παραχωρείται από το ΕΔΔΥΠΠΥ, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση μιας σοβαρής αλλά συχνά ασυμπτωματικής πάθησης.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού εξετάσεων, οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως το ραντεβού τους, επικοινωνώντας με το ΚΕ.Π. Υγείας Δήμου Θέρμης στο τηλέφωνο 2310 466339, καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Ο Δήμος Θέρμης, μέσω του ΚΕ.Π. Υγείας, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.