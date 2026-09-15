Δωρεάν μετρήσεις χοληστερίνης από τον Δήμο Καλαμαριάς την Παρασκευή

Μια σημαντική δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:30, στον Πεζόδρομο του Βότση.

Ο Δήμος σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία «LDL Greece», προσκαλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να πραγματοποιήσουν δωρεάν μέτρηση χοληστερίνης.

Η Οικογενής Υπερχοληστερολαιμία είναι μία κληρονομική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες τιμές της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, ήδη από νεαρή ηλικία. Όταν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Για τον λόγο αυτό, η ενημέρωση, ο προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Στη διάρκεια της δράσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την Οικογενή Υπερχοληστερολαιμία και τους κινδύνους που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές της LDL χοληστερόλης, αλλά και να υποβληθούν σε δωρεάν μέτρηση χοληστερίνης.

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς υγείας, να επενδύει στην πρόληψη και στην ενημέρωση, υλοποιώντας δράσεις που φέρνουν τις υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου πιο κοντά στους πολίτες και συμβάλλουν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα: 10:00 – 12:30

Πεζόδρομος Βότση – Μεγάλου Αλεξάνδρου & Ανατολικής Θράκης

Πληροφορίες: 2313 314 499, 2313 314 498, 2313 314 525