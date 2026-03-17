Δωρεάν Δράση Προληπτικού Ελέγχου και Αγωγής Υγείας σήμερα από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω των Δημοτικών Ιατρείων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας), συνεχίζει την έμπρακτη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διοργανώνοντας μια πολυεπίπεδη δράση πρόληψης για τους πολίτες.

Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Ιατρείο (Ακροπόλεως 14, 7ο ΚΑΠΗ) οι ακόλουθες δωρεάν παροχές:

Έλεγχος Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής

Διαγνωστικός έλεγχος προ-συμπτωματικής ανίχνευσης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, με χρήση έγχρωμου triplex από εξειδικευμένο Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη.

Σε ποιους απευθύνεται: Πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω.

Οδηγίες Προετοιμασίας: * Νηστεία 8 ωρών πριν την εξέταση.

Αποφυγή τροφών που προκαλούν μετεωρισμό την προηγούμενη ημέρα (όσπρια, φρούτα, λαχανικά, αεριούχα ποτά).

Επιτρεπόμενες τροφές: Κοτόπουλο, ψάρι, πατάτες, μακαρόνια (βραστά ή ψητά).

Συνιστάται η προσκόμιση προηγούμενης εξέτασης, εφόσον υπάρχει.

Έλεγχος Ζωτικών Σημείων & Καρδιολογικός Έλεγχος

Πλήρης έλεγχος (αρτηριακή πίεση, σφυγμοί, οξυμετρία, θερμοκρασία, αναπνοές) και διενέργεια Ηλεκτροκαρδιογραφήματος από Ιατρό Καρδιολόγο σε συνεργασία με νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενημερωτική Δράση: «Διατροφή και Υγεία»

Στόχος η προαγωγή υγιεινής διατροφικής συμπεριφοράς, η ενίσχυση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και η συμβολή της στην μακροζωία. Η δράση περιλαμβάνει συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή βάσει της διατροφικής πυραμίδας, καθώς και διατροφική αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων από τη Διαιτολόγο των Δημοτικών Ιατρείων.

Πληροφορίες & Ραντεβού

Οι δράσεις εντάσσονται στη διαρκή προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης στην τρίτη ηλικία.

Χώρος: Δημοτικό Ιατρείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Ακροπόλεως 14 (7ο ΚΑΠΗ).

Ημερομηνία: Τρίτη 17/03/2026.

Ώρες: 09:00 – 13:00.

Τηλέφωνα για Ραντεβού: 2313 318643 και 2313 318644.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στις δράσεις είναι απαραίτητο το κλείσιμο ραντεβού.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.