Δ. Θεσσαλονίκης: Δωρεάν σπιρομέτρηση για έγκαιρη διάγνωση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

Με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, (ΧΑΠ) τα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με εθελοντή πνευμονολόγο, πρόκειται να πραγματοποιήσουν δωρεάν σπιρομέτρηση σε άτομα άνω των 40 ετών, καπνιστές, πρώην καπνιστές ή άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.

Οι σπιρομετρήσεις θα γίνουν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στον χώρο των Δημοτικών Ιατρείων (Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος), από τις 9:00 έως τις 13:00, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 2313318920 και 2313318948.