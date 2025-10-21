Δ. Θεσσαλονίκης: Αντιγριπικός εμβολιασμός σε εγκύους, λεχωίδες και θηλάζουσες στα δημοτικά ιατρεία

Η γρίπη είναι μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος που οφείλεται στον ιό της γρίπης. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο που προφυλάσσει από την μετάδοση του ιού και συμβάλλει στην προστασία από σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού για την προσεχή περίοδο 2025-2026 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως: εγκύους ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες.

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν στο πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού καλώντας τις γυναίκες σε εγκυμοσύνη, λοχεία και τις θηλάζουσες να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού για συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου έως τις 31/1/2026.

Πληροφορίες:

Τηλ. 2313318643 – 2313319820 Κοντογιάννη Παναγιώτα (Μαία)

e-mail: p.kontogianni@thessaloniki.gr