Δ. Ωραιοκάστρου: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση σημαντικά “όπλα” στη μάχη κατά του καρκίνου

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες στη μάχη κατά του καρκίνου. Αυτό τονίστηκε στην εκδήλωση με τίτλο «Μιλώντας ανοιχτά: Καρκίνος του μαστού και γυναικολογικός καρκίνος» που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η Αντιδημαρχία Σύγχρονου Πολιτισμού, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και ο Σύλλογος Γυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην γεμάτη από κόσμο αίθουσα «Νέλλυ Δελή» στο κτίριο «Παύλος Μελάς».

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Αρίστη», Άννα Ραφαηλίδου, καλωσόρισε το κοινό και ευχαρίστησε την δημοτική αρχή για την υποστήριξη δράσεων που γίνονται με στόχο την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο, την αφύπνιση και την ενδυνάμωση των γυναικών της τοπικής κοινωνίας μέσα από τη γνώση και την έγκαιρη πρόληψη.

Η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, ανέφερε πως ο καρκίνος του μαστού και ο γυναικολογικός καρκίνος αφορούν όλες τις γυναίκες, πρόσθεσε πως ο Δήμος Ωραιοκάστρου υποστηρίζει ενέργειες που γίνονται για την ενημέρωση και την προστασία της υγείας και της ζωής και μετέφερε τον χαιρετισμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Χρήστος Σαραμούρτσης, ευχαρίστησε τους διακεκριμένους ομιλητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση για μοιραστούν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους με το κοινό και τόνισε πως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρουδίνουν βαρύτητα στην ενημέρωση για θέματα υγείας.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι:

Χρυσούλα Μαργιούλα-Σιάρκου, Χειρουργός Γυναικολόγος, Εξειδικευθείσα στη Γυναικολογική Ογκολογία (ESGO), MD, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. με θέμα: «Γυναικολογικός καρκίνος: σύγχρονες αρχές πρόληψης και αντιμετώπισης».

Δημήτρης Κοκκώνης, Μαστολόγος Χειρουργός, Ογκοπλαστική Χειρουργική, MD, FEBS, BS, PGDip με θέμα: «Καρκίνος του μαστού – Έγκαιρη διάγνωση και νέες τάσεις στην αντιμετώπισή του».

Αντώνης Τσιμπώνης, Πλαστικός Χειρουργός MD, MSc, PhDc, Febopras, Διδάσκων Αγγλόφωνου Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με θέμα: «Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με αυτόλογους ιστούς».

Βασίλης Στρύχνος, Πλαστικός Χειρουργός MD, MSc, PhDc, στρατιωτικός ιατρός με θέμα: «Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή με ενθέματα».

Παναγιώτα Σασοπούλου, Γενική Χειρουργός – Μαστολόγος, Δρ. Ιατρικής ΑΠΘ, Πρόεδρος του Συλλόγου «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» με θέμα: «Η δράση του Συλλόγου και η στήριξη προς τις γυναίκες».

Κυριακή Λέντζιου, Κλινική Ψυχολόγος BSc, MSc, PhDc, Ψυχοθεραπεύτρια με θέμα: «Η ψυχική ανθεκτικότητα και ο ρόλος της ψυχολογικής υποστήριξης στη γυναικεία υγεία».

Βασίλης Τσιρώνης, Διατροφολόγος MSc, Πρόεδρος Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδος με θέμα: «Διατροφή και καρκίνος του μαστού».

Ευαγγελία Κινόλλη – Νινιού, PermanentMakeUpArtistμε θέμα: «Ξαναβρίσκοντας τη θηλυκότητα: η τέχνη του ημιμόνιμου μακιγιάζ στην αποκατάσταση του μαστού».

Την εκδήλωση συντόνισε η Μαρίνα Γεωργιάδου από το oraiokastro24.gr που ήταν χορηγός επικοινωνίας.

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικές μελωδίες από μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ωραιοκάστρου, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Αχιλλέα Ρούσση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσες ανασφάλιστες γυναίκες επιθυμούσαν έκλεισαν ραντεβού για δωρεάν εξετάσεις από τη «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» και για δωρεάν ιατρικό τατουάζ θηλής από την EviKinoli.