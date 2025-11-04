Δ. Ωραιοκάστρου: Διήμερη δράση του ΕΟΔΥ σχετικά με την πρόληψη και την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας

Διήμερη δράση την Δευτέρα και την Τρίτη, 10 και 11 Νοεμβρίου 2025, αντίστοιχα, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας και ειδικότερα της σεξουαλικής υγείας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ωραιόκαστρο.

Η δράση θα γίνει στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, με το Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, την Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025, κατά τις απογευματινές ώρες κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διέρχεται από κεντρικούς δρόμους και καταστήματα στο Ωραιόκαστρο και θα ενημερώνει τον πληθυσμό με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού του ΕΟΔΥ και προφυλακτικών, καθώς επίσης και για την επερχόμενη παρέμβαση που θα περιλαμβάνει τη διενέργεια rapid test.

Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν ανώνυμο έλεγχο του πληθυσμού για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας ανίχνευσης (rapid diagnostic test) για τονHIV, για τις Ηπατίτιδες B&C και τη Σύφιλη. Η δράση θα γίνει από τις 09.30 ως τις 14.30 στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αργυρουπόλεως 4, Ωραιόκαστρο – έναντι Δημαρχείου).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2313304068 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).