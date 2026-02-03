CoDIET-ΑΠΘ: Ενημερωτική εκδήλωση για μικρές αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητα σήμερα στο ΚΕΔΕΑ

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο BIOMIC του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προσκαλεί το κοινό σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 17:00 με 19:00, στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου.

Η εκδήλωση θα αναδείξει πώς μικρές αλλαγές στη διατροφή και την καθημερινότητα μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο του έργου CoDIET υλοποιείται πολυκεντρική κλινική μελέτη. Στη μελέτη μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες, οι οποίοι λαμβάνουν δωρεάν βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις, πλήρη διατροφική αξιολόγηση από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, καθώς και δωροκάρτα αξίας 160 ευρώ με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Στόχος του έργου CoDIET είναι η αντιμετώπιση μη μεταδιδόμενων ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή – όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία – μέσω προηγμένων τεχνολογιών παρακολούθησης και εξατομικευμένης διατροφικής καθοδήγησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

https://www.eventbrite.co.uk/e/future-food-technologies-powering-the-codiet-clinical-trial-tickets-1980378274730?aff=oddtdtcreator#location

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CoDIET: https://www.codiet.eu/