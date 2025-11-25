Αυτό είναι το τυρί που συμβάλλει στην καλύτερη πέψη

Ένα τυρί που σίγουρα ξεχωρίζουν οι λάτρεις των γαλακτομικών για την απαλή υφή του και τη διακριτική γεύση του είναι η μοτσαρέλα. Η μοτσαρέλα, που είναι ιδανική για πίτσες και σαλάτες, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και έχει πολλά οφέλη για την υγεία.

Η μοτσαρέλα που προέρχεται από την Ιταλία, είναι είδος ημίσκληρου τυριού με περίεργη υφή, που μοιάζει με δεκάδες λεπτά νήματα μπλεγμένα σε μια μάζα. Παρασκευάζεται από το γάλα νεροβούβαλων και δεν υπόκειται σε διαδικασία παστερίωσης. Η φρέσκια μοτσαρέλα είναι κατάλευκη, μαλακή και διατηρείται σε νερό μέχρι να καταναλωθεί, ενώ συνήθως τρώγεται την ημέρα που παρασκευάζεται.

Πέρα από τη φίνα γεύση της, αξίζει να την προσθέσεις στη διατροφή σου και για τα πλούσια διατροφικά οφέλη που έχει στην υγεία σου, τα οποία σου παρουσιάζουμε παρακάτω.

4 οφέλη στην υγεία που προσφέρει η μοτσαρέλα



Συμβάλλει στην υγεία των δοντιών και των οστών

Η μοτσαρέλα είναι μια πηγή ασβεστίου και φωσφόρου, 2 απαραίτητα μέταλλα για τη διατήρηση ισχυρών οστών και υγιών δοντιών. To ασβέστιο επίσης δρα συνεργατικά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της καλής λειτουργίας του νευρικού συστήματος.

Βοηθά στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας

Η πρωτεΐνη στη μοτσαρέλα είναι πλήρης, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Είτε είσαι αθλήτρια/ής, παιδί στην ανάπτυξη είτε κάποιος που θέλει να διατηρήσει τη μυϊκή μάζα, η μοτσαρέλα αποτελεί μια εξαιρετική διατροφική προσθήκη.

Βοηθά στο ανοσοποιητικό

Περιέχει ιχνοστοιχεία όπως ψευδάργυρο, που είναι σημαντικός για το ανοσοποιητικό σύστημα και την επούλωση πληγών, και σελήνιο, ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από βλάβες.

Η μοτσαρέλα βοηθά στην πέψη

Ορισμένες μορφές μοτσαρέλας, ιδιαίτερα εκείνες που παρασκευάζονται με παραδοσιακές μεθόδους ή περιέχουν καλλιέργειες όπως Lactobacillus casei και Lactobacillus fermentum, περιλαμβάνουν φυσικά προβιοτικά. Αυτά τα ωφέλιμα βακτήρια μπορούν να:

Υποστηρίξουν μια υγιή μικροβιακή ισορροπία στο έντερο



Μειώσουν τα προβλήματα φουσκώματος και δυσπεψίας



Ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, που συνδέεται στενά με την υγεία του εντέρου

Τα προβιοτικά συμβάλλουν στη διάσπαση των τροφών και στη σωστή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Αυτό οδηγεί σε: καλύτερη επεξεργασία της λακτόζης σε άτομα που έχουν ήπια δυσανεξία, μειωμένο κίνδυνο για γαστρεντερικές λοιμώξεις και πιο ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Πηγή: ladylike.gr