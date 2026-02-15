Αυγά: Πόσα μπορούν να τρώνε την εβδομάδα τα άτομα με καρδιακές παθήσεις

Το πρωινό μπορεί να είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, αλλά μπορεί να μην είστε σίγουροι αν κάνει να βάλετε αυγά στο πιάτο σας. Είναι καλά για εσάς, παρά την περιεκτικότητά τους σε κορεσμένα λιπαρά; Και πως επηρεάζουν την χοληστερόλη;

«Άτομα με καρδιακές παθήσεις και παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις μπορούν να τρώνε αυγά ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής για την καρδιά. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή», λέει η διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας Julia Zumpano, RD, LD, συνεργάτης της Κλινικής του Κλίβελαντ στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Η ειδικός εξηγεί πώς να απολαύσετε τα οφέλη των αυγών, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο.

Πώς επηρεάζουν τα αυγά την υγεία της καρδιάς;

Η σχέση μεταξύ των αυγών και της καρδιαγγειακής υγείας αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και πολύ καιρό. Στο παρελθόν, οι ερευνητές πίστευαν ότι η κατανάλωση αυγών συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Σήμερα, βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, αναφέρει.

«Τα αυγά από μόνα τους δεν είναι καλά ή κακά για την καρδιά σας. Το διατροφικό τους προφίλ έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όπως και τα περισσότερα τρόφιμα. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και πρωτεΐνες. Αλλά αποτελούν επίσης πηγή κορεσμένων λιπαρών», τονίζει η διαιτολόγος.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο το αν τρώτε αυγά. Αλλά πόσο συχνά τα τρώτε, τι είδους αυγά τρώτε, πώς τα μαγειρεύετε, πόσο υγιής είναι η καρδιά σας και τι άλλο τρώτε.

Πηγή χοληστερόλης

Τα αυγά αποτελούν πηγή διαιτητικής χοληστερόλης. Αυτός είναι ο τύπος χοληστερόλης που βρίσκεται στα τρόφιμα που τρώτε — το είδος που βλέπετε στις ετικέτες των διατροφικών στοιχείων. Ένα μόνο βραστό αυγό περιέχει περίπου 186 χιλιοστόγραμμα (mg) διαιτητικής χοληστερόλης.

Αλλά οι επιστήμονες γνωρίζουν πλέον ότι η διαιτητική χοληστερόλη δεν επηρεάζει το αίμα σας τόσο πολύ όσο πιστευόταν κάποτε. Αυτό που πρέπει πραγματικά να γνωρίζετε με τα αυγά είναι η περιεκτικότητά τους σε κορεσμένα λιπαρά.

Κορεσμένα λιπαρά

Ένα σφιχτό βραστό αυγό περιέχει περίπου 1,6 γραμμάρια (g) κορεσμένων λιπαρών, με το μεγαλύτερο μέρος του λίπους να προέρχεται από τον κρόκο. Οι διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ ορίζουν ότι, κατά γενικό κανόνα, θα πρέπει να στοχεύετε στην κατανάλωση λιγότερων από 20 γραμμαρίων κορεσμένων λιπαρών κάθε μέρα.

«Η έρευνα δείχνει ότι το συνολικό κορεσμένο λίπος που τρώμε συμβάλλει περισσότερο στην LDL (κακή χοληστερόλη) από ό,τι η διαιτητική χοληστερόλη», εξηγεί ο Zumpano.

Εάν τα επίπεδα LDL σας αυξηθούν πολύ, μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση πλάκας γνωστή ως αθηροσκλήρωση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων παθήσεων.

«Πόσα μπορώ να φάω την εβδομάδα;»

Το πόσα αυγά μπορείτε να τρώτε με ασφάλεια την εβδομάδα εξαρτάται από την υγεία σας, τη διατροφή σας και τον τρόπο που τα μαγειρεύετε.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά στους ενήλικες που δεν έχουν καρδιακή νόσο να περιορίσουν την πρόσληψη αυγών σε ένα αυγό (ή δύο ασπράδια αυγών) την ημέρα — δηλαδή επτά (ή 14 ασπράδια αυγών) την εβδομάδα.

Η απάντηση αλλάζει αν έχετε καρδιακή νόσο ή υψηλή χοληστερόλη. Οι ειδικοί συνιστούν να περιορίζεστε σε τέσσερις κρόκους την εβδομάδα.

Μπορούν οι καρδιοπαθείς να φάνε αυγά;

Τα αυγά δεν είναι απαγορευμένα αν έχετε καρδιακή νόσο ή υψηλή χοληστερόλη. Αλλά το να τα τρώτε κάθε μέρα δεν είναι καλή ιδέα. Το ίδιο ισχύει και αν έχετε διαβήτη, σημειώνει η διαιτολόγος.

«Η συμβουλή να περιορίσετε τον εαυτό σας σε τέσσερις κρόκους την εβδομάδα συνοδεύεται από μια προειδοποίηση: Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη όλες τις άλλες μορφές κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή σας», υπογραμμίζει.

Συνήθεις πηγές κορεσμένων λιπαρών – πέρα από τους κρόκους αυγών:

Κόκκινο κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, μοσχάρι, ελάφι, κατσίκι, αρνί και αρνί)

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τυρί πλήρους λιπαρότητας

Τηγανητά φαγητά

Έλαια καρύδας και φοινικέλαιου

Ορισμένα αρτοσκευάσματα

Για να μειώσετε την LDL χοληστερόλη σας, τα κορεσμένα λιπαρά θα πρέπει να αποτελούν λιγότερο από 6% των θερμίδων σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Οι πιο υγιεινοί τρόποι να φάτε αυγά

Όταν συμπεριλαμβάνετε τα αυγά ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής για την καρδιά, η ενσυνειδητότητα είναι το κλειδί. Αν μπορείτε, επιλέξτε βιολογικά αυγά. Έχουν οφέλη για την υγεία που δεν έχουν τα αυγά βιομηχανικής εκτροφής.

Ο τρόπος μαγειρέματος έχει επίσης σημασία.

«Αν τα τηγανίσετε, το λάδι που προσθέτετε θα συμβάλει μόνο στα κορεσμένα λιπαρά σας για την ημέρα», αναφέρει η ειδικός και συμβουλεύει να τα τρώτε καλύτερα βραστά.

Επίσης, δώστε προσοχή στην ποσότητα αλατιού που χρησιμοποιείτε στα αυγά σας. Η δρ. Zumpano συνιστά να το παραλείψετε, για να διατηρήσετε την ποσότητα νατρίου στη διατροφή σας στο συνιστώμενο επίπεδο.

Αν είστε προσεκτικοί σχετικά με το πώς μαγειρεύετε τα αυγά και πόσο συχνά τα τρώτε, μπορούν να αποτελέσουν μια ιδανική προσθήκη σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή.

Πηγή: iatropedia.gr