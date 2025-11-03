Αστυνομικοί μηνύουν τους Ψυχίατρους όλης της Αττικής – Ελέγχονται για “παράβαση καθήκοντος”

Η Δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων της Αττικής που έχουν κάνει εφημερία από 1ης Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις σε μια πρωτοφανή υπόθεση που προκαλεί σοκ στο ιατρικό και δικαστικό σώμα της χώρας.

Η κλήση αφορά όσους Ψυχίατρους εφημέρευσαν από την 1η Φεβρουαρίου 2024 και μετά, ύστερα από μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι καταγγέλλουν τους γιατρούς για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή.

Η μήνυση των αστυνομικών αφορά περιστατικά μεταφοράς ψυχικά πασχόντων -είτε για ακούσιο εγκλεισμό, είτε από δομή σε δομή- στα οποία οι γιατροί, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, αρνήθηκαν την εισαγωγή ασθενών ή δήλωσαν αδυναμία νοσηλείας λόγω έλλειψης κρεβατιών.

Και αντί η Δικαιοσύνη να εγκαλέσει την Πολιτεία για τις ελλείψεις στα Ψυχιατρεία, το Πρωτοδικείο Αθηνών ζητά τώρα από το πρώην ΨΝΑ (νυν ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ) να παραδώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις όλων των εφημερευόντων ψυχιάτρων από 1/2/2024, ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πώς η προανάκριση δεν αφορά μεμονωμένους γιατρούς, αλλά το σύνολο σχεδόν του ψυχιατρικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων της Αττικής.

Αν ληφθεί υπόψη ότι σε διάστημα 21 μηνών έχουν εφημερεύσει εκατοντάδες ψυχίατροι, η κλήση συνιστά πρωτοφανές μαζικό ποινικό άνοιγμα κατά επιστημόνων του ΕΣΥ.

Νομικοί κύκλοι εκφράζουν ήδη έντονο σκεπτικισμό για το εάν μπορεί να στοιχειοθετηθεί “παράβαση καθήκοντος” σε περιπτώσεις έλλειψης υποδομών ή κλινών, οι οποίες αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας και όχι των γιατρών.

Αντίδραση των εργαζομένων: “Ποινικοποίηση της ψυχιατρικής”

Η αντίδραση του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί ήταν άμεση.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος κάνει λόγο για:

«Πρωτοφανές γεγονός ωμής κρατικής παρέμβασης στο έργο των γιατρών. Κυβέρνηση, Αστυνομία και Εισαγγελείς παρεμβαίνουν με τον πιο ωμό τρόπο, την ώρα που το ΕΣΥ καταρρέει και οι γιατροί γίνονται αποδιοπομπαίοι τράγοι».

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως οι διώξεις αυτές «ποινικοποιούν την άσκηση της ψυχιατρικής» και ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για να σταματήσει η διαδικασία.

Ο Σύλλογος καλεί σε 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΟΕΝΓΕ, με συγκέντρωση στις 12:00 στο Υπουργείο Υγείας.

Ψυχίατροι: Να σταματήσει η ποινοκοποίηση της άσκησης ψυχιατρικής

Η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με αυστηρό ύφος, δηλώνοντας:

«Με έντονη ανησυχία ενημερωθήκαμε για την κλήση όλων των ψυχιάτρων των δημόσιων κλινικών της Αττικής σε προανάκριση. Ουσιαστικά καλείται ολόκληρος ο ψυχιατρικός κόσμος του ΕΣΥ. Καλούμε τα Υπουργεία Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν άμεσα την ποινικοποίηση της άσκησης της ψυχιατρικής».

Η ΕΨΕ υπενθυμίζει πως η έλλειψη κλινών και η υποστελέχωση των δημόσιων ψυχιατρικών μονάδων είναι διαχρονικό πρόβλημα και όχι “παράβαση καθήκοντος”.

«Ουσιαστικά καλείται σε προανάκριση το σύνολο των ψυχιάτρων που υπηρετούν στις δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές της Αττικής, καθώς είναι δεδομένο ότι στο διάστημα αυτό των 21 μηνών έχουν εφημερεύσει όλοι τους. Μιλάμε συνεπώς για δεκάδες, για να μην πούμε για εκατοντάδες ψυχιάτρους», τονίζουν οι ψυχίατροι της ΕΨΕ.

Ποια είναι τα δεδομένα με τις ελλείψεις στις κρατικές δομές Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι εργαζόμενοι:

οι δημόσιες ψυχιατρικές κλίνες στην Ελλάδα έχουν μειωθεί στις 900 ,

στην Ελλάδα έχουν μειωθεί στις , οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν πλέον τις 4.000.

Αποτέλεσμα είναι, τα καθημερινά περιστατικά αναμονής ασθενών σε αστυνομικά τμήματα, οι μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και οι ψυχικά πάσχοντες να νοσηλεύτοναι σε ράντζα.

Η υπόθεση αυτή ανοίγει ένα επικίνδυνο προηγούμενο: οι γιατροί να καλούνται να λογοδοτήσουν ποινικά για συστημικές ελλείψεις του ΕΣΥ.

Αυτή τη στιγμή, η δικαστική διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καθοριστούν οι ημερομηνίες των καταθέσεων των ψυχιάτρων.

Παράλληλα, η ΟΕΝΓΕ και η ΕΨΕ ετοιμάζουν συντονισμένες παρεμβάσεις και προσφυγές για την προστασία των γιατρών.

«Ο ψυχικά πάσχων αντιμετωπίζεται ως ποινικός εγκληματίας και όχι ως ασθενής»

Η παράταξη ΑΡΣΙ των νοσοκομειακών γιατρών εξέδωσε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη για κατάφωρη παρανομία.

«Με βάση τα παραπάνω οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παρανομούν ασυστόλα, εκδίδοντας αντισυνταγματικές εγκυκλίους σύμφωνα με τις οποίες ο ψυχικά πάσχων πρέπει να “εγκλείεται” ως ποινικός εγκληματίας και όχι να αντιμετωπίζεται ως ασθενής.»

Η ΑΡΣΙ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντικαταστήσει την ιατρική κρίση με αστυνομική αυθαιρεσία, παραβιάζοντας θεμελιώδεις κανόνες δεοντολογίας:

«Παραβιάζοντας κάθε νόμο και κάθε επιστημονική δεοντολογία, θέλουν να αποφασίζει ο κάθε αστυνομικός —και όχι ο ψυχίατρος— για το αν κάθε συγκεκριμένος ασθενής χρειάζεται ψυχιατρική νοσηλεία ή όχι.»

Η ανακοίνωση συνεχίζει, καταλογίζοντας στις αρχές προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στους γιατρούς:

«Επίσης θέλουν να φέρει την αποκλειστική ευθύνη ο ψυχίατρος για το αν υπάρχουν ή όχι διαθέσιμες κλίνες ψυχιατρικής νοσηλείας στην συγκεκριμένη μονάδα.»

Τέλος, η ΑΡΣΙ περιγράφει με δραματικούς όρους τη χαοτική κατάσταση στα ΤΕΠ, όπου, όπως υποστηρίζει, η Αστυνομία εγκαταλείπει ασθενείς και αποχωρεί:

«Μεταφορτώνουν στους υγειονομικούς —γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κ.λπ.— την ευθύνη για το οτιδήποτε συμβεί μέσα στον χώρο του ΤΕΠ από τη στιγμή που η αστυνομία φέρει κάποιον ασθενή με εισαγγελική εντολή ακούσιας ψυχιατρικής εκτίμησης μέχρι την ψυχιατρική εκτίμηση ή/και εισαγωγή. Απλά οι αστυνομικοί τον “ξεφορτώνουν” στην είσοδο του ΤΕΠ και εξαφανίζονται αστραπιαία, ουσιαστικά λέγοντας στους υγειονομικούς: ‘κόφτε τον λαιμό σας, δεν μας ενδιαφέρουν οι ελλείψεις προσωπικού σας, δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη νοσηλείας ή όχι’»

Οι διώξεις των Ψυχιάτρων είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι

Η πρώτη κίνηση είχε γίνει φέτος το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα, την Τετάρτη 2 Ιουλίου, στην Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής (πρώην Ψ.Ν.Α. Δαφνί), εν ώρα γενικής εφημερίας.

Δύο γιατροί συνελήφθησαν από την Αστυνομία, την ώρα που ασκούσαν τα καθήκοντά τους, με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα, επειδή – σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) – δεν διέγνωσαν ανάγκη ακούσιας νοσηλείας σε άτομο που μετήχθη για εξέταση με αστυνομική συνοδεία.

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, τότε εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας απερίφραστα τη σύλληψη των δύο ψυχιάτρων, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη περίπτωση αστυνομικής αυθαιρεσίας και παρέμβασης στο ιατρικό έργο».

Η αιτιολογία της σύλληψης ήταν πώς οι δύο αστυνομικοί που συνόδευαν το περιστατικό για ακούσια ψυχιατρική εξέταση ….. «διαφώνησε με την εκτίμηση των ψυχιάτρων» ότι ο εξεταζόμενος δεν έχρηζε νοσηλείας, και φέρεται να μεθόδευσε τη σύλληψή τους για «ψευδορκία» και «παράβαση καθήκοντος».

Οι γιατροί, μετά από πολύωρη ταλαιπωρία στο Αστυνομικό Τμήμα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινική δίωξη, ενώ πλέον αντιμέτωποι βρίσκονται όλοι οι γιατροί.

Σφοδρή είναι και η κριτική κατά του υπουργείου Υγείας, το οποίο – όπως λέει η ΕΙΝΑΠ – παρακολουθεί σιωπηλά την κατάσταση, αφήνοντας έκθετους τους ψυχιάτρους και επιτρέποντας την υποβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

