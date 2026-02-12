Αντιισταμινικά και αλκοόλ: Τι μπορεί να σας προκαλέσουν αν τα πάρετε μαζί

Ορισμένα είδη αλκοόλ, όπως η μπύρα και το κρασί, περιέχουν ισταμίνες, οι οποίες μπορούν να εξουδετερώσουν την επίδραση των φαρμάκων για την αλλεργία, δηλαδή τα αντιισταμινικά.

Η χρήση ρινικών σπρέι αντί για φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα ή η αναμονή μέχρι να αποβληθεί το φάρμακο από τον οργανισμό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αλληλεπίδρασης με το αλκοόλ.

Γενικά, αποφύγετε δραστηριότητες όπως η οδήγηση εάν εμφανίσετε παρενέργειες από το αλκοόλ και τα αντιισταμινικά. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε επιληπτικές κρίσεις ή παραισθήσεις ή έχετε δυσκολία στην αναπνοή.

Τι συμβαίνει όταν συνδυάζετε αντιισταμινικά και αλκοόλ;

Τα αντιισταμινικά μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες παρόμοιες με αυτές που μπορεί να εμφανίσετε μετά την κατανάλωση αλκοόλ:

Υπνηλία

Μειωμένος συντονισμός

Θολή όραση

Ζάλη

Πονοκέφαλος

Επειδή πολλές από τις παρενέργειες είναι οι ίδιες, ο συνδυασμός των δύο μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους.

«Ο συνδυασμός αλκοόλ με αντιισταμινικά πρώτης γενιάς θα επιδεινώσει αυτές τις παρενέργειες, και συγκεκριμένα την υπνηλία», λέει η Χάβι Νγκο-Χάμιλτον, κλινική φαρμακοποιός στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Η υπερβολική υπνηλία μπορεί να «οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα με τη σκέψη, την κρίση και τις κινητικές δεξιότητες», αυξάνοντας τις πιθανότητες τραυματισμού ή ατυχήματος, λέει.

Τα αντιισταμινικά δεύτερης γενιάς είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν υπνηλία από τα φάρμακα πρώτης γενιάς.

«Πέρα από την υπνηλία, ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι ορισμένα είδη αλκοόλ περιέχουν ισταμίνες», λέει η Δρ. Νγκο-Χάμιλτον, προσθέτοντας ότι οι ισταμίνες προκαλούν συμφόρηση, καταρροή και φτέρνισμα.

«Επομένως, όταν παίρνετε ένα αντιισταμινικό για την ανακούφιση των εποχιακών αλλεργιών, η κατανάλωση ενός ποτού στο τέλος της ημέρας μπορεί στην πραγματικότητα να επιδεινώσει τα συμπτώματα αλλεργίας».

Μπορείτε να πάρετε απλώς μια μικρότερη δόση;

Μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο λαμβάνοντας λιγότερα από τα φάρμακα για την αλλεργία τις ημέρες που σκοπεύουν να πιουν. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι πάντα ασφαλές.

«Θεωρητικά, όσο υψηλότερη είναι η δόση αντιισταμινικού, ειδικά αν πρόκειται για φάρμακο πρώτης γενιάς, τόσο πιο έντονες είναι οι παρενέργειες», λέει η Δρ. Νγκο-Χάμιλτον. Ωστόσο, οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στα φάρμακα και στο αλκοόλ, επομένως ακόμη και μικρές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες παρενέργειες.

Τα ρινικά σπρέι μπορεί να είναι ασφαλέστερα

Τα ρινικά σπρέι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα με τα από του στόματος αντιισταμινικά, χωρίς να προκαλέσουν υπνηλία και παρόμοιους κινδύνους που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Για τις αλλεργίες της άνοιξης, τα ρινικά σπρέι μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τη ρινική καταρροή ή τον κνησμό, το φτέρνισμα και τα φαγούρα ή υγρά μάτια, σύμφωνα με την ειδικό.

«Ο κίνδυνος υπνηλίας με τα αντιισταμινικά ρινικά σπρέι δεν είναι μηδενικός», προσθέτει. «Αλλά επειδή δρουν τοπικά, ενέχουν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο υπνηλίας και υπνηλίας σε σύγκριση με τα από του στόματος αντιισταμινικά».

Ωστόσο, προειδοποιεί να μην χρησιμοποιείτε αποσυμφορητικά σπρέι για περισσότερο από τρεις ημέρες, καθώς η συχνή ή παρατεταμένη χρήση μπορεί να επιδεινώσει τη συμφόρηση.

Πόσο πρέπει να περιμένετε πριν πιείτε αλκοόλ ή πάρετε αντιισταμινικό;

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, είναι καλύτερο να περιμένετε μέχρι να αποβληθεί από τον οργανισμό σας οποιοδήποτε αλκοόλ ή αντιισταμινικό φάρμακο, ανάλογα με το ποιο είχατε πάρει πρώτο.

Ωστόσο, μπορεί να χρειαστούν από λίγες ώρες έως μια ολόκληρη ημέρα για να απαλλαγεί πλήρως το σώμα σας από ένα φάρμακο για αλλεργίες, λέει η Δρ. Νγκο-Χάμιλτον. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα μπορεί να εξαρτηθεί από τον τύπο του φαρμάκου και το προσωπικό σας ιστορικό υγείας.

Η κατανάλωση αλκοόλ διαρκεί συνήθως περίπου έξι ώρες, λέει, αλλά μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή μικρότερου σωματικού μεγέθους.

«Ένα γενικά υγιές άτομο μπορεί να πάρει ένα φάρμακο για την αλλεργία 24 ώρες μετά το τελευταίο αλκοολούχο ποτό». Αλλά, προσθέτει, είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν φαρμακοποιό.

Τι να κάνετε εάν εμφανίσετε παρενέργειες

Αν πιείτε κάτι όσο υπάρχουν ακόμη στον οργανισμό σας αντιισταμινικά που λαμβάνονται από το στόμα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε. Η Δρ. Νγκο-Χάμιλτον προτείνει να ξεκουράζεστε, να αποφεύγετε την οδήγηση ή άλλες καταστάσεις που απαιτούν γρήγορες αντιδράσεις και συντονισμό, καθώς και να πίνετε άφθονα υγρά.

Εάν αισθανθείτε πονοκέφαλο ή υπερβολική υπνηλία, σκεφτείτε να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας. Εάν εμφανίσετε επιληπτικές κρίσεις, παραισθήσεις, σύγχυση ή δυσκολία στην αναπνοή, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Πηγή: iatropedia.gr